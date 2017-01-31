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Политика

Президент Ильхам Алиев: Восстановление села Джоджуг Мерджанлы – историческое событие 31.01.2017 12:40

Восстановление села Джоджуг Мерджанлы имеет символическое значение и является историческим событием.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшей 30 января конференции, посвященной итогам третьего года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы».

«Как известно, подписано Распоряжение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы. Реализация этого проекта имеет очень большое символическое значение. Это – историческое событие. Мы возвращаем жителей в освобожденное от оккупации село. Я очень рад, что жители села Джоджуг Мерджанлы подходят к этому с большим воодушевлением, с большим интересом и ждут этого дня с нетерпением. Уверен, что мы в короткие сроки заново отстроим село Джоджуг Мерджанлы», -  заявил глава государства и подчеркнул, что в настоящее время в этом селе идет процесс разминирования.

Отметив, что это село несколько месяцев находилось под оккупацией, глава государства напомнил, что под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева была проведена Горадизская операция, в результате которой оккупанты были изгнаны из села. Однако за несколько месяцев, что село находилось под оккупацией, оно было сровнено с землей.

«Сейчас, конечно, там должны быть проведены работы по очистке от мин, а затем осуществлены инфраструктурные проекты. Я дал указания обратиться в международные организации, чтобы они направили туда своих представителей и увидели, что такое армянское зверство», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что армянские оккупанты в настоящее время не пускают на оккупированные земли международных наблюдателей.

«Разрушения в Агдаме, Физули и других городах мы не часто можем видеть в международной прессе. Почему? Потому что не пускают. Но Джоджуг Мерджанлы является наглядным доказательством армянского зверства, вандализма. Пусть придут и увидят, какие зверства совершили те, кто старается представить себя культурным народом. Поэтому там должны быть проведены эти работы, все документирование, паспортизация, фиксирование армянских зверств, должны быть проведены фото- и видеосъемки, должны быть измерены все разрушенные дома, нанесенный ущерб.  То есть мы должны подойти к этой работе очень основательно, и, как я отметил, там в первую очередь должна быть создана инфраструктура, должны быть проложены дороги, электрические, газовые, водопроводные линии, обязательно должны быть построены школа, детский сад, медпункт и частные дома. На первом этапе будут построены 50 домов. Но я дал указания, чтобы был подготовлен мастер-план села. Уверен, что в дальнейшем там будет построено 100 или 200 домов. Разумеется, для людей, которые там будут жить, должны быть открыты также рабочие места», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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