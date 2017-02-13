USD1.7301
EUR1.8378
RUB0.0296
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 229.36
S&P 500 Index2 316.10
Nikkei 22519 472.01
Политика

Обсужден вопрос строительства нового поселка в освобожденном селе Джоджуг Марджанлы 13.02.2017 12:39

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, вице-премьер Али Гасанов провел совещание с руководителями строительных компаний, которые примут участие в строительстве нового поселка в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Как сообщается на сайте Госкомитета, А.Гасанов отметил, что после осуществленной в апреле прошлого года успешной операции с освобождением азербайджанскими Вооруженными силами высоты Лелетепе в селе Джоджуг Марджанлы была создана абсолютно безопасная для проживания обстановка.

На совещании было отмечено, что, согласно подписанному Президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, на первом этапе строительства, который начнется на днях, на этой территории будет сооружено 50 частных домов, школа на 96 учащихся и соответствующая инфраструктура. В соответствии с проектом будет построено 20 двухкомнатных, 25 трехкомнатных, 5 четырехкомнатных домов. Кроме того, будет создана дорожная сеть, проведены работы по благоустройству и озеленению. Жилой комплекс  будет полностью обеспечен электроэнергией, газом, водой.

Было подчеркнуто, что на следующем этапе на этой территории, по поручению Президента, планируется строительство поселка на 200 семей.

В свою очередь руководители компаний заявили, что испытывают гордость своим участием в проекте строительства поселка. Они пообещали, что используют все возможности для качественного строительства жилых домов, здания школы, коммуникационных линий и другой технической инфраструктуры и завершения в срок этих работ.

А.Гасанов дал главам компаний конкретные поручения по своевременному и качественному проведению работ, и подчеркнул важность осуществления этих работ на высоком уровне в соответствии с правилами строительства.

Ялчин Алиев, Г.Р.

388количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Болеющий раком режиссер Шахин Закизаде впал в комуСлесарь из Азербайджана покорил украинский «Голос», где исполнил «Küçələrə su səpmişəm» - ВИДЕОСкончалась заслуженная артистка АзербайджанаСнег и слезы. Похороны азербайджанского военнослужащего в Хачмазе - ФОТОРЕПОРТАЖПогибший азербайджанский военнослужащий предан земле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАдель своей речью и поступком заставила расплакаться беременную Бейонсе – ФОТО – ВИДЕОАвстриец сдал полиции 270 тысяч евро, которые нашел в своей новой квартиреИрана Ахмедова: «Мы высоко оцениваем труд волонтеров, и рассматриваем их как потенциальных работников»«Все могло бы быть по-другому»: Какого наказания попросил для себя исполнитель теракта в Reina?Беременная двойней Бейонсе выступила на премии «Грэмми-2017» - ФОТО – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

13 февраля13:40 Леди Гага, Джей Ло, Рианна, Пэрис Джексон и другие на красной дорожке «Грэмми-2017» - ФОТО13:30 Министр обороны Армении Виген Саркисян в Иране: военное сотрудничество, финансовая помощь или политика13:28 Азербайджан и Мексика перешагнули 25-летний рубеж дипломатических отношений13:18 Похожая на Наоми Кэмпбелл темнокожая школьница стала звездой Instagram – ФОТО13:00 Уютный мир на 11 ступеней выше – ФОТО12:48 Банк ВТБ (Азербайджан) дарит детям радость: один день в приюте «Ümid yeri» – ФОТО12:39 Обсужден вопрос строительства нового поселка в освобожденном селе Джоджуг Марджанлы12:33 Назначен новый заместитель главы пресс-службы МВД Азербайджана - ФОТО12:23 Беременная двойней Бейонсе выступила на премии «Грэмми-2017» - ФОТО – ВИДЕО12:07 В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии12:00 Рамиз Фаталиев: «Я нахожусь в некоей растерянности…»11:50 Ильхам Закиев: «У Азербайджана есть все шансы занять первое общекомандное место на Играх Исламской солидарности»11:45 Президент Азербайджана принял главу МИД Грузии - ФОТО11:39 «Все могло бы быть по-другому»: Какого наказания попросил для себя исполнитель теракта в Reina?11:32 БВШН намерена расширить сотрудничество с Хьюстонским университетом