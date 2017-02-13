Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, вице-премьер Али Гасанов провел совещание с руководителями строительных компаний, которые примут участие в строительстве нового поселка в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Как сообщается на сайте Госкомитета, А.Гасанов отметил, что после осуществленной в апреле прошлого года успешной операции с освобождением азербайджанскими Вооруженными силами высоты Лелетепе в селе Джоджуг Марджанлы была создана абсолютно безопасная для проживания обстановка.

На совещании было отмечено, что, согласно подписанному Президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, на первом этапе строительства, который начнется на днях, на этой территории будет сооружено 50 частных домов, школа на 96 учащихся и соответствующая инфраструктура. В соответствии с проектом будет построено 20 двухкомнатных, 25 трехкомнатных, 5 четырехкомнатных домов. Кроме того, будет создана дорожная сеть, проведены работы по благоустройству и озеленению. Жилой комплекс будет полностью обеспечен электроэнергией, газом, водой.

Было подчеркнуто, что на следующем этапе на этой территории, по поручению Президента, планируется строительство поселка на 200 семей.

В свою очередь руководители компаний заявили, что испытывают гордость своим участием в проекте строительства поселка. Они пообещали, что используют все возможности для качественного строительства жилых домов, здания школы, коммуникационных линий и другой технической инфраструктуры и завершения в срок этих работ.

А.Гасанов дал главам компаний конкретные поручения по своевременному и качественному проведению работ, и подчеркнул важность осуществления этих работ на высоком уровне в соответствии с правилами строительства.

Ялчин Алиев, Г.Р.