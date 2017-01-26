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Политика

Военный эксперт: «Решение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы — реальный результат апрельских боев» 26.01.2017 11:07

Подписание Распоряжения о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района — реальный результат апрельских боев.

Об этом заявил военный эксперт, полковник в запасе Шаир Рамалданов.

Ш.Рамалданов  сказал, что в ходе апрельских боев наши Вооруженные силы освободили важные стратегические пункты от армянских оккупантов, тем самым обеспечив безопасность населенных пунктов по нескольким направлениям. В ходе апрельских боев высоты, находящиеся в направлении села Талыш, были освобождены от врага, и безопасность прилегающих населенных пунктов, в том числе села Тапгарагоюнлу, была обеспечена. Освобождение Лелетепе от оккупации обеспечило безопасность Джоджуг Мерджанлы, появилась возможность для проживания в селе. Вражеские позиции в Лелетепе создавали угрозу как для Джоджуг Мерджанлы и его окрестностей, так и для поселка Горадиз. После того как подразделения Вооруженных сил Азербайджана выполнили задание в ходе апрельских боев, была полностью обеспечена безопасность для возвращения жителей села в родные дома и спокойного проживания.

Эксперт отметил, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами, Президент Ильхам Алиев всегда держит в центре внимания улучшение инфраструктуры населенных пунктов, находящихся близ линии соприкосновения войск, и жилищные условия проживающих там граждан Азербайджана. Это Распоряжение является еще одним показателем внимания главы государства к этой сфере.

«Жители Джоджуг Мерджанлы, как и все беженцы и вынужденные переселенцы, долгие годы ждали этого события. После победы Азербайджанской армии в апрельских боях долгой разлуке джоджугмерджанлинцев пришел конец. Согласно Распоряжению Президента Азербайджана,  этот населенный пункт будет восстановлен, там будет создана инфраструктура для проживания, и люди будут спокойно и безопасно жить на землях своих прадедов. Это Распоряжение, являющееся началом великого возвращения, очень приятная новость для нашего народа, в частности, вынужденных переселенцев. Наступит день, когда Азербайджанская армия освободит и другие наши оккупированные земли, и глава государства вновь подпишет подобные распоряжения, связанные с восстановлением населенных пунктов и возвращением наших граждан на земли своих прадедов», — сказал военный эксперт.

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