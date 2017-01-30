В понедельник, 30 января, в здании Сабунчинского районного суда города Баку состоялось очередное заседание коллегии Бакинского военного суда по делу бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и его подельников.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, судебную коллегию возглавляет председатель Бакинского военного суда Габиб Гасанов.

На очередном заседании в качестве свидетеля выступил бизнесмен Мубариз Мамедов, который подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, и заявил, что Акиф Човдаров избивал его в здании МНБ.

«Меня так избили, что после этого мне пришлось сделать в Таможенном госпитале операцию на сердце», - заявил он.

Также он ответил на вопросы судей, прокурора и адвокатов.

Выступившие затем в качестве свидетелей врачи Таможенного госпиталя подтвердили, что М.Мамедову была сделана операция на сердце, в частности, поставлен стенд. В то же время они отметили, что были не в курсе избиения их пациента в МНБ.

Затем был обнародован один из эпизодов обвинительного акта, согласно которому А.Човдаров избил М.Мамедова в здании МНБ, после чего отнял 300 тысяч долларов и заставил его перевести на имя своего приближенного земельный участок в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.

В свою очередь, выражая отношение к словам свидетеля, Акиф Човдаров заявил со скамьи подсудимых, что М.Мамедов лжет, и сказал, что не избивал его. Затем его самочувствие ухудшилось, ему была оказана медицинская помощь.

Судебный процесс продолжается.

Отметим, что Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 («Незаконное лишение человека свободы»), 179.3.1, 179.3.2 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в крупном размере»), 181.3.1, 181.3.2 («Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере»), 182.3.1, 182.3.2 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере»), 228.4 («Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия»), 302.1, 302.2 («Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации»), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой неоднократно, в крупном размере, с применением угроз»), 313 («Служебный подлог»), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия»).

С целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на основании судебного решения был наложен арест на принадлежавшее подозреваемым Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество в общей сложности на сумму 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе на торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября, 30 ноября, 5 декабря, 19 декабря, 21 декабря, 26 декабря, 28 декабря, 9 января, 11 января, 16 января, 18 января и 25 января.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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