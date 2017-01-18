В среду, 18 января, в здании Сабунчинского районного суда города Баку состоялось очередное заседание коллегии Бакинского военного суда по делу бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ генерал-майора Акифа Човдарова и его подельников.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, судебную коллегию возглавляет председатель Бакинского военного суда Габиб Гасанов.

Перед началом очередного заседания произошел скандал – журналистов, освещающих процесс, сотрудники полиции не пропустили в зал суда, ссылаясь на решение судьи. При этом судья Габиб Гасанов сказал адвокатам, что не запрещал участия представителей СМИ в процессе. Так или иначе, но журналисты остались за закрытыми дверьми и узнали о ходе первой половины сегодняшнего процесса лишь от адвокатов подсудимого Кямандара Насибова и Садига Расулова.

Так, адвокаты заявили, что Акиф Човдаров не доволен поведением журналиста, который, по его мнению, предвзято освещает процесс и выдает себя за представителя потерпевшего. «Мы потребовали участия в процессе и других журналистов. На это судья ответил, что не ограничивал участия журналистов в процессе и не давал никаких указаний в связи с этим», - заявил К.Насибов.

Далее, после перерыва, показания дал потерпевший – бывший инспектор отдела уголовного розыска Управления полиции Наримановского района Баку Неман Керимов, который заявил, что сотрудники МНБ Салим Мамедов и Эльчин Чирагов угрозами заставили его выложить 80 тысяч манатов. «Меня избивали, требовали принести 250 тысяч манатов. После долгого торга сошлись на 80 тысячах. Мой дядя Закир принес Акифу Човдарову эти деньги», - заявил потерпевший.

Также он ответил на вопросы судей, прокурора и адвокатов. Затем адвокат С.Расулов заявил, что в показаниях подсудимого есть противоречия.

В свою очередь Акиф Човдаров заявил со скамьи подсудимых, что дядя Н.Керимова Закир Мевсумов является знакомым его друга: «Друг попросил меня помочь ему. Поэтому я вызвал Закира в МНБ и мы поговорили. Но никаких денег я у него не требовал и не получал, это все ложь».

В завершении заседания дал показания потерпевший Эльвин Мевсумов, который подтвердил показания, данные в ходе следствия.

Судебный процесс продолжится в понедельник, 23 января.

Отметим, что Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 («Незаконное лишение человека свободы»), 179.3.1, 179.3.2 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в крупном размере»), 181.3.1, 181.3.2 («Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере»), 182.3.1, 182.3.2 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере»), 228.4 («Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия»), 302.1, 302.2 («Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации»), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой неоднократно, в крупном размере, с применением угроз»), 313 («Служебный подлог»), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия»).

С целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество в общей сложности на сумму 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе на торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября, 30 ноября, 5 декабря, 19 декабря, 21 декабря, 26 декабря, 28 декабря, 9 января, 11 января и 16 января.

Тимур Рзаев, И.А.

Читайте по теме:

Наложен арест на имущество Акифа Човдарова и его подельников на сумму более 33 миллионов манатов

Стала известна сумма, которую потратили Акиф Човдаров и члены его семьи за рубежом

Стала известна сумма ущерба, нанесенного государству Акифом Човдаровым и его подельниками

У Акифа Човдарова есть несколько вилл в Баку - свидетель

Акиф Човдаров использовал спецназ бывшего МНБ, отбирая деньги у бизнесменов

Таги Ахмедов заплатил 3 млн вымогателям из МНБ, чтобы остановить пытки родственников - ФОТО

Акифа Човдарова будет судить Бакинский военный суд – ФОТО

По делу Човдарова для возмещения ущерба наложен арест на деньги и имущество на 58 млн манатов

Арестован бывший начальник управления Министерства национальной безопасности - ФОТО