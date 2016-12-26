Самочувствие Човдарова ухудшилось от одного упоминания имени Таги Ахмедова

В понедельник, 26 декабря, в здании Сабунчинского районного суда города Баку проходит очередное заседание коллегии Бакинского военного суда по делу бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и его подельников.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, судебную коллегию возглавляет председатель Бакинского военного суда Габиб Гасанов.

На очередном заседании было объявлено, что во второй половине дня на суде в качестве потерпевшего даст показания бывший начальник Бакметрополитена, глава Ясамальского районного отделения партии «Йени Азербайджан» Таги Ахмедов.

У услышавшего это Акифа Човдарова внезапно резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем ему была оказана медицинская помощь.

Далее адвокаты подсудимых заявили, что не готовы к выступлению Т.Ахмедова, и выразили свое возмущение тем, что их заранее не предупредили о том, что на процессе выступит бывший глава Бакметрополитена. Они попросили время для ознакомления с теми эпизодами уголовного дела, в которых упоминается Т.Ахмедов.

Отметим, что Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 («Незаконное лишение человека свободы»), 179.3.1, 179.3.2 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в крупном размере»), 181.3.1, 181.3.2 («Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере»), 182.3.1, 182.3.2 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере»), 228.4 («Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия»), 302.1, 302.2 («Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации»), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой неоднократно, в крупном размере, с применением угроз»), 313 («Служебный подлог»), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия»).

С целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе на торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября, 30 ноября, 5 декабря, 19 декабря и 21 декабря.

Тимур Рзаев, Ф.Б.

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