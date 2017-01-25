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Общество

Суд ждет результатов экспертизы о состоянии здоровья Акифа Човдарова 25.01.2017 19:48

В среду, 25 января, в здании Сабунчинского районного суда города Баку состоялось очередное заседание коллегии Бакинского военного суда по делу бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ генерал-майора Акифа Човдарова и его подельников.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, судебную коллегию возглавляет председатель Бакинского военного суда Габиб Гасанов.

На очередном заседании суда адвокат генерала Кямандар Насибов заявил, что состояние здоровья подсудимого Акифа Човдарова оставляет желать лучшего – ему постоянно оказывают медицинскую помощь. На это судья ответил, что ответ на вопрос, может ли Човдаров участвовать в судебных заседаниях или нет, даст только врачебная экспертиза. До ее решения Човдаров должен присутствовать на суде.

Адвокат обвиняемого Сабухи Мамедова – Джавид Рзазаде – подал ходатайство с просьбой отменить арест, наложенный на пенсионный счет его подзащитного, но суд отклонил его.

Далее выступил потерпевший Мубариз Мамедов, подтвердивший свои показания, данные в ходе следствия, и заявивший, что не имеет каких-либо претензий или требований.

Также он ответил на вопросы судей, прокурора и адвокатов.

Далее Акиф Човдаров заявил, что уже чисто физически, из-за плохого самочувствия, не может участвовать в судебном процессе, и попросил отложить его.

Суд удовлетворил эту просьбу подсудимого, и следующее судебное заседание состоится в понедельник, 30 января.

Отметим, что Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 («Незаконное лишение человека свободы»), 179.3.1, 179.3.2 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в крупном размере»), 181.3.1, 181.3.2 («Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере»), 182.3.1, 182.3.2 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере»),  228.4 («Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия»), 302.1, 302.2 («Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации»), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой неоднократно, в крупном размере, с применением угроз»), 313 («Служебный подлог»), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия»).

С целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество в общей сложности на сумму 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе на торговые и сервисные объекты стоимостью  8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября30 ноября5 декабря19 декабря21 декабря26 декабря, 28 декабря, 9 января, 11 января, 16 января, 18 января и 23 января.

Тимур Рзаев, И.А.

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