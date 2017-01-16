В понедельник, 16 января, в здании Сабунчинского районного суда города Баку проходит очередное заседание коллегии Бакинского военного суда по делу бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и его подельников.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, судебную коллегию возглавляет председатель Бакинского военного суда Габиб Гасанов.

На очередном заседании, отметившимся перепалками в зале суда, был более подробно рассмотрен вопрос отношений потерпевшего, главы муниципалитета поселка Баладжары Бинагадинского района Баку Ильхама Халилова с Акифом Човдаровым.

Так, свидетель Натиг Гумбатов, родственник подсудимого, заявил, что у И.Халилова с генералом были хорошие отношения.

«Я видел Халилова в гостях у генерала, когда мы собрались в доме Човдарова. Они тепло общались, дружили. После ареста генерала Ильхам попросил у меня расписку о том, что он мне никаких денег не должен, и я, поверив ему, выполнил его просьбу», - отметил свидетель.

При этом адвокаты подсудимого представили суду нотариальную справку о том, что официально у нотариуса никакого такого долгового соглашения не заключалось.

Далее показания дал зять Човдарова – Ровшан Гасымов, который опроверг слова И.Халилова о том, что генерал силой заставил продать ему участок муниципальной земли.

«Да, я хотел купить у Халилова землю, но мой тесть в этом никакую роль не играл и давления на Халилова не оказывал. Я сам потом отказался от покупки, потому что появились проблемы с документами на землю», - сказал он.

На это И.Халилов заявил, что на землю была купчая, но адвокаты генерала опровергли его слова.

В свою очередь, потерпевший Эльман Салманов, глава муниципалитета поселка Бинагади одноименного района Баку, в своих показаниях заявил, что И.Халилов (глава муниципалитета поселка Баладжары – прим. авт.), помимо 150 тысяч, взял у него еще 16 тысяч под предлогом постройки Човдарову дачи в поселке Новханы.

«Халилов сказал, что эту дачу мы с ним вдвоем должны построить для Човдарова», - заявил свидетель.

Акиф Човдаров не сдержался и со скамьи подсудимых с горечью заявил: «У меня сложилось такое ощущение, что просто собрали всех лжецов и поручили им оклеветать меня».

После перерыва процесс продолжился. Показания дал свидетель Закир Бадалов, который заявил, что является дальним родственником А.Човдарова. Также он подтвердил показания, данные в ходе следствия, заявив, что его вызывали в МНБ по денежному вопросу.

Выражая отношение к этому, А.Човдаров заявил, что З. Бадалова вызвали в МНБ не из-за денежного долга.

«Из Грузии к нам поступила оперативная информация о том, что 6 человек собираются провезти наркотики в Азербайджан и нужно прослушать их телефонные разговоры. Одним из этих лиц был Бадалов. Так как он мой дальний родственник, мы его вызвали в МНБ и я с ним поговорил, поскольку хотел, чтобы он стал нашим агентом-информатором. Выяснилось, что Закир невиновен, а преступников позже задержали», - заявил он.

Судебный процесс продлится в среду, 18 января.

Отметим, что Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 («Незаконное лишение человека свободы»), 179.3.1, 179.3.2 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в крупном размере»), 181.3.1, 181.3.2 («Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере»), 182.3.1, 182.3.2 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере»), 228.4 («Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия»), 302.1, 302.2 («Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации»), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой неоднократно, в крупном размере, с применением угроз»), 313 («Служебный подлог»), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия»).

С целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество в общей сложности на сумму 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе на торговые и сервисные объекты стоимостью 8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября, 30 ноября, 5 декабря, 19 декабря, 21 декабря, 26 декабря, 28 декабря, 9 января и 11 января.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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