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Общество

На суде по «Делу МНБ» свидетели дали противоречивые показания 23.01.2017 19:39

В понедельник, 23 января, в здании Сабунчинского районного суда города Баку состоялось очередное заседание коллегии Бакинского военного суда по делу бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ генерал-майора Акифа Човдарова и его подельников.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, судебную коллегию возглавляет председатель Бакинского военного суда Габиб Гасанов.

На очередном заседании показания дала свидетельница Тамилла Бадалова, которая заявила, что услышала из разговора родителей, что отца – Закира Бадалова – вызвали в МНБ и забрали его документы.

Свидетель Севиндж Рустамова, подтвердив данные в ходе следствия показания, заявила, что потерпевший Неман Керимов задолжал ей 20 тысяч манатов.

Далее, после перерыва, в качестве свидетеля дал показания бывший сотрудник МНБ Эльчин Чирагов, заявивший, что не задерживал Н.Керимова и не доставлял его в министерство. В свою очередь очередной свидетель – сотрудник Службы государственной безопасности Вугар Мухтаров – заявил, что Э.Чирагов принимал участие в задержании Н.Керимова.

Потерпевший Хафиз Абекаров – начальник юридического отдела Исполнительной власти Насиминского района Баку – заявил, что в 2014 году его вызвал в МНБ Акиф Човдаров. «В министерстве меня спросили о купле-продаже земли некими Мубаризом Мамедовым и Рафиком Тагиевым, якобы мне Мамедов передал часть денег от сделки. Я заявил, что ничего об этом не знаю. В МНБ на меня не оказывали  давления», - заявил свидетель.

Также он ответил на вопросы судей, прокурора и адвокатов.

Отметим, что на сегодняшнем заседании состояние здоровья подсудимого Акифа Човдарова оставляло желать лучшего – ему постоянно оказывали медицинскую помощь.

Судебный процесс продолжится в среду, 25 января.

Отметим, что Акиф Човдаров обвиняется по статьям 145.3 («Незаконное лишение человека свободы»), 179.3.1, 179.3.2 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в крупном размере»), 181.3.1, 181.3.2 («Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере»), 182.3.1, 182.3.2 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере»),  228.4 («Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия»), 302.1, 302.2 («Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации»), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой неоднократно, в крупном размере, с применением угроз»), 313 («Служебный подлог»), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 («Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия»).

С целью обеспечения возмещения ущерба потерпевшим на основании судебного решения был наложен арест на принадлежащее подозреваемым Акифу Човдарову, Селиму Мамедову, Акифу Алиеву и Орхану Османову имущество в общей сложности на сумму 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе на торговые и сервисные объекты стоимостью  8 миллионов 967 тысяч манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов.

Предыдущие судебные заседания состоялись 28 ноября30 ноября5 декабря19 декабря21 декабря26 декабря, 28 декабря, 9 января, 11 января, 16 января и 18 января.

Тимур Рзаев, И.А.

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