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Политика

Очищено от мин свыше 1,93 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 19.04.2017 10:20

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, во вторник, 18 апреля, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 45 236 квадратных метров территории села и подъездных дорог к нему (из них 2 096 – саперами агентства, 17 600 – механическим способом, 25 540 – с помощью поисковых собак).

В ходе работ были обнаружены 1456 осколков, 20 взрывателей к противотанковым минам марки ТМ-57 и один дополнительный заряд к противотанковой мине.

В целом за последние 60 дней очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружены 28 неразорвавшихся боеприпасов, 6 противопехотных (марки ОЗМ-72) и 16 противотанковых мин марки ТМ-57, а также 46 взрывателей к минам марки ТМ-57.

В результате очищено 1 935 360 квадратных метров территории села (из них 471 374 – саперами агентства, 566 400 – механическим способом, 113 000 – прибором подземного сканирования SENSYS и 784 586 – с помощью поисковых собак).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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