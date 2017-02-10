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Политика

Айтен Мустафазаде: Дело Лапшина показало, что в вопросе территориальной целостности Баку не приемлет альтернатив 10.02.2017 09:58

С правовой точки зрения экстрадиция блогера Александра Лапшина из Минска в Баку – нормальная международно-правовая практика, учитывая обязательства Беларуси и Азербайджана по выдаче лиц, разыскиваемых Интерполом. 

Об этом 1news.az заявила глава Института права и прав человека Национальной Академии наук Азербайджана, депутат Айтен Мустафазаде.

«Азербайджан не раз официально заявлял, что считает незаконным посещение части территории страны, временно находящейся под оккупацией Армении», - сказала она.

«Долгое время Азербайджан ограничивался тем, что включал людей, незаконно посетивших Нагорный Карабах, в «черный список», объявляя их персонами нон-грата. Такие шаги, однако, оказались недейственными, потому Азербайджан перешел к более кардинальному решению вопроса», - добавила депутат.

Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля. В Азербайджане ему предстоит предстать перед судом за нарушение законодательства страны.

Суть обвинений, выдвигаемых Азербайджаном Лапшину (имеющему гражданство Украины, России и Израиля), состоит в том, что он вступил в преступный сговор с другими лицами на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил Нагорный Карабах в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин был арестован еще в декабре 2016 года по решению Минского суда сроком на 2 месяца. Генпрокуратура Беларуси приняла решение о выдаче блогера Азербайджану в рамках запроса через Интерпол. После ряда апелляционных судебных заседаний решение об экстрадиции осталось в силе.

Министерства иностранных дел России и Израиля прилагали усилия для недопущения экстрадиции Александра Лапшина. Соответствующие заявления не раз делались публично.

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По мнению депутата Айтен Мустафазаде, возражение России против выдачи Лапшина больше связано не с защитой своего гражданина, а именно с посещением оккупированных территорий.

«Дело Лапшина создало прецедент, который заставит других в будущем задуматься перед тем, как посетить территории, находящиеся под оккупацией. Факт оккупации признан ООН, о чем говорится в соответствующих документах Организации, - сказала Айтен Мустафазаде. - Азербайджан продемонстрировал, что умеет защищать свои интересы и в вопросе территориальной целостности не допускает альтернативы».

Помимо самого факта посещения Нагорного Карабаха без уведомления азербайджанских властей, Лапшин публиковал в своем блоге и на странице в Фейсбуке оскорбительные статусы об Азербайджане и азербайджанском законодательстве, саркастически отзываясь о «черном списке» МИД и даже отмечая, что хочет возглавить этот список. 

Более того, летом 2016 года, спустя пять лет после поездки в  

оккупированный Нагорный Карабах, Лапшин по своему украинскому паспорту (в котором его имя указано как «Олександр») сумел въехать в Азербайджан. 

Как отметила Айтен Мустафазаде, демократия, безусловно, включает в себя понятие прав человека и свободы слова, но абсолютной свободы не существует, это – уже анархия.

«Свобода слова не может быть неограниченной, ее предел должен быть очерчен, - сказала она. - Нельзя забывать, что права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Нарушение этой грани регулируется правовыми нормами».

Это отмечено и в Европейской конвенции по правам человека, добавила депутат.

Как недавно отмечал президент Беларуси Александр Лукашенко, согласно закону Минск не имел оснований для отказа Азербайджану в выдаче блогера Александра Лапшина. По его словам, задержание блогера было произведено в соответствии с решением Интерпола.

Отметим, что в настоящий момент в оккупированном Карабахе, на своей родной земле, находятся в заключении двое азербайджанцев – гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев.

В июле 2014 года они были взяты в заложники армянскими вооруженными силами при попытке посетить могилы своих родственников. Вместе с ними находился и гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, который был убит.

Тело Гасана Гасанова было передано азербайджанской стороне, его похоронили в Баку. Что же касается Д.Аскерова и Ш.Гулиева,  то незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева – к 22 годам лишения свободы.

1news.az

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