Дело в отношении блогера Александра Лапшина и перспектива его экстрадиции из Беларуси в Азербайджан содержат потенциальную угрозу свободе передвижения для граждан Армении.

Об этом заявил председатель Палаты адвокатов Армении Ара Казарян, комментируя тот факт, что многие граждане Армении также посещали Нагорный Карабах, и, как они, так и внесенные в «черный список» МИД Азербайджана граждане иностранных государств могут быть привлечены к ответственности.

По его словам, азербайджанская сторона обвиняет Александра Лапшина по нескольким серьезным статьям - участие в террористической организации, антигосударственные призывы.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал и Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.