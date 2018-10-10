«Топпуш баджи» собрала в эфире ATV сумму, необходимую для погашения ипотечного кредита – ВИДЕО

Новости о проходящей курс лечения от онкологии Т.Алиевой на протяжении последних дней не сходят с полос ведущих азербайджанских СМИ.

Причиной тому - серия ее противоречивых заявлений, сделанных в эфире программы канала ATV «Bizimləsən».Изначально в эфире шоу, актриса со слезами на глазах просила деньги на лечение и собрала ни много ни мало 40.000 AZN – ей помогли как коллеги, так и простые телезрители. Но после того как главный онколог Азербайджана Азад Керимли заявил, что Т.Алиева делает себе рекламу на болезни, актриса стала говорить, что не спекулирует на своей болезни, а деньги ей нужны для погашения ипотеки и обращается она к народу только потому, что не в состоянии работать как раньше из-за болезни и очень нуждается в денежной помощи.

И если до этого момента пользователи соцсетей и телезрители, проникнувшиеся горем заслуженной артистки, всячески поддерживали ее, то после истории с ипотекой разочаровались и перестали верить Т.Алиевой, которую в пух и прах разнесли в соцсетях.

После шквала критики Т.Алиева решила отказаться от собранных денег, заявив, что ей стыдно за происходящее, однако отказа так и не произошло и марафон по сбору средств на ипотеку в программе «Bizimləsən» был продолжен. Вчера же он подошел к концу, так как необходимая для погашения ипотечного кредита сумма в размере 60.000 AZN уже собрана.

«Благодарна всем за помощь во главе с Зауром Бахшалиевым. Я счастлива. Отдохну на свежем воздухе в деревне и вернусь сильной и здоровой. Спасибо всем, коллегам также я благодарна за помощь. Дай Бог дом тому, у кого его нет, и ребенка тем, кто хочет стать родителями», - заявляет Т.Алиева.

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Ф.В, Г.Р.