Муж «Топпуш баджи», водящий Hummer: «Разве купить машину так сложно?» - ФОТО

Муж заслуженной артистки Тунзали Алиевой, известной по образу «Топпуш баджи», сделал серию публикаций на своей странице в Instagram, в которых ответил на критику пользователей социальных сетей.

Как оказалось, супруг актрисы Т.Алиевой, заявляющей о тяжелом финансовом положении в семье и невозможности погашения ипотечного кредита, является владельцем дорогостоящего автомобиля марки Hummer, что вызвало еще больший шквал критики со стороны пользователей соцсетей.

Определенное время муж актрисы Роял не делал каких-либо публикаций в Instagram, но вернувшись в соцсеть, ответил на критику, заявив следующее: «Когда мы рождаемся, сразу слышим «не делай этого», ссылаясь на то, что будет стыдно перед соседями. Говорят, не одевайся коротко, что будут говорить вокруг; не отращивай волосы, люди могут подумать что-то плохое. Если нет счастья, не разводись, а живи в несчастье, но только не возвращайся в отцовский дом, даже если тебя избивают.

Мы не смогли прожить жизнь, о которой мечтали в детстве, боясь того, что кто-то что-то о нас скажет и подумает. Некоторые женщины не смогли сделать карьеру, так как в обществе плохо относятся к работающим женщинам. Видя женщину за рулем, многие говорят, что «ее кто-то содержит». Разве купить машину так сложно? Разве не может ей купить машину отец или сама она не в состоянии приобрести автомобиль? А если женщина разводится, то начинают смотреть на нее как на проститутку и приставать к ней, но если разведутся сами, говорят «а что тут такого?!», заявляя, что муж был наркоманом.

А хочу сказать я вот что, прекратите жить чужими жизнями, интересоваться тем, что происходит у других. Все время, потраченное на чужие жизни и семьи, потратьте на любимых людей, так как жизнь очень коротка. Но при всем при этом люди всегда найдут время для того, чтобы кого-то обсудить».

Также муж актрисы отметил, что порой лучше молчать и никак не комментировать то, что происходит вокруг, тем самым показывая, насколько у тебя сильная воля: «Сделать кому-то плохое очень просто. Мы делаем хорошее тем, кто делает нам плохое, после чего им становится стыдно».

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В.Ф, Г.Р.