Главный онколог Азербайджана о «Топпуш баджи»: «Она делает себе рекламу на болезни»

В начале августа стало известно о том, что заслуженной артистке, известной по образу «Топпуш баджи» Тунзале Алиевой поставлен онкологический диагноз.

Актрисе была сделана операция, после чего, пролежав некоторое время в больнице, она вернулась домой. Но, как оказалось, болезнь не отпустила заслуженную артистку, и она была вновь госпитализирована в конце августа, после чего Т.Алиева не раз появлялась в телевизионных эфирах, прося о помощи.

Денежную помощь актрисе оказали как ее коллеги, так и простые люди, а новость о болезни Т.Алиевой активно обсуждалась и продолжает обсуждаться в социальных сетях.

По мнению же главы Национального центра онкологии, главного онколога Азербайджана Азада Керимли, актриса делает рекламу на своей болезни.

«В последнее время Тунзаля Алиева появляется в эфире и СМИ, прося помощи у всего Азербайджана. Состояние ее здоровья нормальное, она свободно передвигается, принимает участие в программах и выходит на сцену.

Чем недовольна эта женщина? Ей была сделана операция, лечение продолжается. Как и всем остальным, ей следует постоянно приходить в больницу на лечение. Почему же она делает рекламу на болезни? Видя происходящее, люди еще больше боятся рака», - цитирует Modern.az главного онколога Азербайджана А.Керимли.

Он рассказал и о том, что рак несколько лет назад был обнаружен и у народной артистки Кюбры Алиевой, подчеркнув, что она не делала рекламы на своей болезни, а строго следовала указаниям медиков, вовремя приходя на все процедуры, и в данный момент состояние ее здоровья хорошее.

В свою очередь сама Тунзаля Алиева не согласна с мнением врача о том, что она делает рекламу на болезни, заявляя в интервью Qafqazinfo.az следующее: «Ни к кому не обращалась в связи с моей болезнью. Прохожу лечение в Национальном центре онкологии и в ближайшие дни пройду новый курс. Я не делаю себе рекламу на болезни. Все думают, что в эфире я говорила о сборе денег на погашение моей ипотеки. Что касается мнения врача, то отношусь к нему с уважением».

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