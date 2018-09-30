Пристыженная пользователями соцсетей «Топпуш баджы» отказалась от собранных на ипотеку денег – ВИДЕО

Заслуженная артистка Тунзаля Алиева, прославившаяся образом «Топпуш баджы», сделала в эфире программы Заура Бахшалиева «Bizimləsən» заявление об отказе собранных для нее денежных средств.

Новости о проходящей курс лечения от онкологии Т.Алиевой на протяжении последних дней не сходят с полос ведущих азербайджанских СМИ. Причина тому ее противоречивые заявления, сделанные в эфире программы канала ATV «Bizimləsən».

Изначально появившись в эфире шоу, актриса со слезами на глазах просила деньги на лечение и собрала ни много ни мало 40.000 AZN – ей помогли как коллеги, так и простые телезрители. Но после того, как главный онколог Азербайджана Азад Керимли заявил, что Т.Алиева делает себе рекламу на болезни, актриса стала говорить, что не спекулирует на онкологии, а деньги ей нужны для погашения ипотеки и обращается она к народу только потому, что не в состоянии работать как раньше из-за болезни и очень нуждается в денежной помощи.

Данное заявление было жестко раскритиковано пользователями соцсетей, после чего пристыженная заслуженная артистка сделала очередное заявление в эфире шоу «Bizimləsən»: «Неужели зрители так и не знают, какая я? Где я совершила ошибку, что мне пишут подобное? Много говорили об этом дома, нам стыдно. Решила отойти в сторону. Пусть собранную сумму Заур (имеется в виду З.Бахшалиев – прим.ред.) отдаст тому, кому захочет», подчеркнув, что созданные кем-то фейковые профили, с которых ей пишут гадости в соцсетях не могут принадлежать ее зрителям.

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Ф.В.