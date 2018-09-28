Муж «Топпуш баджи», выпрашивающей у зрителей деньги на ипотеку, водит Hummer – ФОТО

Как оказалось, супруг актрисы Тунзали Алиевой, заявляющей о тяжелом финансовом положении в семье и невозможности погашения ипотечного кредита, является владельцем дорогостоящего автомобиля марки Hummer.

Новости о проходящей курс лечения от онкологии Т.Алиевой на протяжении последних дней не сходят с полос ведущих азербайджанских СМИ в связи с серией ее противоречивых заявлений, сделанных в эфире программы канала ATV «Bizimləsən».

Изначально появившись в эфире шоу, актриса со слезами на глазах просила деньги на лечение и собрала ни много ни мало 40.000 AZN – ей помогли как коллеги, так и простые телезрители. Но после того, как главный онколог Азербайджана Азад Керимли заявил, что Т.Алиева делает себе рекламу на болезни, актриса стала говорить, что не спекулирует на своей болезни, а деньги ей нужны для погашения ипотеки и обращается она к народу только потому, что не в состоянии работать как раньше из-за болезни и очень нуждается в денежной помощи.

И если до этого момента пользователи соцсетей и телезрители, проникнувшиеся горем заслуженной артистки, всячески поддерживали ее, то после истории с ипотекой разочаровались и перестали верить Т.Алиевой.

Некоторые из пользователей соцсетей в обсуждениях данных новостей не раз отмечали, что актриса не нуждается в деньгах, так как хорошо зарабатывает на свадьбах – отметим, что Т.Алиева выносит плов на свадебных церемониях и ведет обручения и девичники.

Не раз в комментариях пользователей соцсетей проходила информация и о том, что супруг просящей о финансовой помощи актрисы водит дорогостоящий автомобиль, и пользователи соцсетей оказались правы.

Муж Т.Алиевой водит автомобиль марки Hummer, снимки которого не раз выставлял в Instagram, где также публикует видеоролики, снятые за рулем автомобиля, – последний видеоролик за рулем Hummer’а датирован 15 сентября.

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Ф.В, Г.Р.