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«Топпуш баджы» потеряла сознание в прямом эфире – ВИДЕО

Сегодня в 22:57 ~ 1 минута на чтение 4319
«Топпуш баджы» потеряла сознание в прямом эфире – ВИДЕО

В программе «Бизимлесен», ведущим которого является Заур Бахшалиев, произошло неожиданное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Azxeber, заслуженная артистка Тунзаля Алиева, страдающая от рака, потеряла сознание в прямом эфире.

Причиной этому стало письма трех детей, страдающих аналогичным заболеванием, адресованные артистке известной под именем «Топпуш баджы».

После того как ей стало плохо, Т.Алиева потеряла сознание. Участники программы попвтались привести ее в чувство во время прямого эфира.

В настоящее время Т.Алиева находится под контролем врача.

Р.Д.

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