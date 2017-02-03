Турецкий повар Нусрет Гекче, ставший звездой в сети благодаря своим видеороликам, в которых особым образом разделывает и солит куски мяса, разместил в Instagram снимок с обладетелем премии «Оскар» актером Леонардо Дикаприо.

Кадр с голливудским актером, посетившим ресторан Н.Гекче в Дубае, вызвал большой резонанс в сети и причиной тому стал далеко не звездный статус гостя – повар не раз и ранее выставлял в сети снимки, как с турецкими суперзвездами, так и мировыми.

Фото Н.Гекче с Л.ДиКаприо стало резонансным и обсуждаем в сети в связи с тем, что актер не раз в своих интервью и выступлениях призвал к вегетарианству, подчеркивая, что отходы скотоводства, в частности производства продуктов из молока и птицефабрик, наносят больший ущерб окружающей среде, чем индустриальные учреждения.

Однако, не смотря на такую позицию Леонардо ДиКаприо, не раз был замечен папарацци, поедающим стейк в ресторанах по всему миру.

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Ф.В.

Фото: Instagram by @nusr_et