USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
Шоу-Бизнес

Призывающий к вегетарианству Леонардо ДиКаприо стал гостем Нусрете Гекче – ФОТО 03.02.2017 10:25

Турецкий повар Нусрет Гекче, ставший звездой в сети благодаря своим видеороликам, в которых особым образом разделывает и солит куски мяса, разместил в Instagram снимок с обладетелем премии «Оскар» актером Леонардо Дикаприо.

Кадр с голливудским актером, посетившим ресторан Н.Гекче в Дубае, вызвал большой резонанс в сети и причиной тому стал далеко не звездный статус гостя – повар не раз и ранее выставлял в сети снимки, как с турецкими суперзвездами, так и мировыми.

Фото Н.Гекче с Л.ДиКаприо стало резонансным и обсуждаем в сети в связи с тем, что актер не раз в своих интервью и выступлениях призвал к вегетарианству, подчеркивая, что отходы скотоводства, в частности производства продуктов из молока и птицефабрик, наносят больший ущерб окружающей среде, чем индустриальные учреждения.

Однако, не смотря на такую позицию Леонардо ДиКаприо, не раз был замечен папарацци, поедающим стейк в ресторанах по всему миру.

Читайте по теме:

Сексуальный повар из Турции свел с ума соцсети своим умением обращаться с мясом – ФОТО – ВИДЕО 

Шоумен Джеймс Корден: Нусрет Гекче - это как «мясной Кристиан Грей...» – ФОТО - ВИДЕО

Новое видео сексуального турецкого повара вновь стало хитом в Сети – ВИДЕО

«Мясо как искусство»: сексуальный турецкий повар продолжает покорять Instagram - ВИДЕО

Рианна, Бен Аффлек и Нусрет Гёкче оказались в центре фотошоп-скандала – ФОТО

Сын Мурада Дадашова спародировал турецкого повара Нусрета Гёкче – ВИДЕО

Цветочный ответ повару Нусрету Гёкче от флориста из Баку – ВИДЕО

Мурад Ариф спародировал турецкого повара Нусрета Гёкче – ВИДЕО

Ф.В.

Фото: Instagram by @nusr_et 

2395количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Беременная двойней Бейонсе снялась полностью обнаженной – ФОТОУ Эрдогана и Меркель возник спор в прямом эфире – ВИДЕОГугуш: «Я – мусульманка, и боюсь, что мне не позволят въехать в США» - ВИДЕОПризыв о помощи. 10 тысяч долларов необходимо для спасения трехлетней Дениз – ФОТОПользователи Instagram не узнали вновь изменившуюся Амалию Панахову – ФОТОВ Баку гололед стал причиной смерти человекаШварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США - ВИДЕОТочь в точь: 19-летняя любовница Венсана Касселя и ее азербайджанский двойник – ФОТОПолицейский с солью, лыжи в центре Баку и полуголый президент федерации: чем запомнился бакинский снег? – ВИДЕОХюлья Авшар о скандальном «голом» платье: «Буду одеваться еще откровеннее» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 февраля10:52 Ирина Шейк назвала любимый сериал и рассказала о любви к Пушкину – ВИДЕО10:45 Соседей не выбирают: Турецкий премьер о действиях Афин в Эгейском море10:37 «Орифлейм-Азербайджан» о 19-летней истории успеха и торжественном открытии нового офиса – ФОТО – ВИДЕО10:34 Трамп подпишет в пятницу новые указы10:30 Иса Гамбар: обреченность провинциального политика10:25 Призывающий к вегетарианству Леонардо ДиКаприо стал гостем Нусрете Гекче – ФОТО10:21 Главы МИД Азербайджана и Швейцарии поздравили друг друга с 25-летием установления дипотношений между двумя странами10:18 Али Акбар Велаяти: У нагорно-карабахской проблемы нет военного решения10:14 Названы самые популярные пароли пользователей за 2016 год - ФОТО09:52 Потерявшие сыновей в армии в мирных условиях армянские матери не верят в оппозиционность Сейрана Оганяна09:51 Официальный курс маната ко всем валютам на 3 февраля09:47 ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы09:37 Рабочий из Азербайджана погиб, упав с крыши детского сада в поселке под Петербургом09:31 Эксперты: Гаджеты не мешают школьной успеваемости09:17 Instagram тестирует функцию размещения нескольких фотографий в одной записи