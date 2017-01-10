Слава сексуального повара Нусрета Гёкче из Турции достигла планетарного масштаба после видео, на котором мужчина особым образом солит кусок мяса.

Повар Гёкче привел в восторг пользователей соцсетей по всему миру, в его честь даже создали специальный хештег #SaltBae, что переводится примерно как «Соль-бэби».

Аккаунт в Instagram турецкого повара и так был популярнее некуда - сотни тысяч подписчиков, но после публикации последнего ролика, на котором Нусрет Гёкче разделывает, а потом солит кусок только что поджаренного и еще дымящегося мяса, на него подписались уже более миллиона пользователей по всему миру.

Ролик за два дня посмотрели около 3 миллионов человек, еще около 11 тысяч прокомментировали пост Н.Гёкче - зашкаливает число просмотров и у остальных фотографий и видеороликов с новой Инстаграм-звездой.

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НТВ

Фото: Instagram by @nusr_et