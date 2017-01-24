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Шоу-Бизнес

Сын Мурада Дадашова спародировал турецкого повара Нусрета Гёкче – ВИДЕО 25.01.2017 14:56

Заслуженный артист Мурад Дадашов представил на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик с участием сына Али, вызвавший положительный резонанс среди подписчиков шоумена.

В видео сын азербайджанского шоумена №1 пародирует ставшего звездой соцсетей турецкого повара Нусрета Гёкче, но вместо мяса режет хлеб – ролик уже набрал около 11.000 просмотров, 1500 like’ов и множество комментариев.

Напомним, что слава сексуального повара Н.Гёкче из Турции достигла планетарного масштаба после размещенного им в Instagram видео, на котором он особым образом солит кусок мяса.

 

A video posted by Murad Dadashov (@mdadashow) on

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