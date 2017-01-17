Телеведущий, автор и исполнитель Мурад Ариф представил на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик, снятый во время приготовления им стейка.
В видео, который М.Ариф озаглавил «Азербайджанский Нусрет», он пародирует ставшего звездой соцсетей турецкого повара Нусрета Гёкче – ведущий жарит стейк, который солит особым образом, как это делает Н.Гёкче.
Напомним, что слава сексуального повара Н.Гёкче из Турции достигла планетарного масштаба после размещенных им в Instagram «мясных» видео.
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Ф.В, Г.Р.