Флорист из Баку Дмитрий Туркан представил в Instagram своеобразный видеоответ ставшему звездой социальных сетей турецкому повару Нусрету Гёкче.
«Цветочная интерпретация знаменитых мясных видео Нусрета», - отмечает Д.Туркан в комментарии к нижеприведенному ролику, который на данный момент в Instagram просмотрен около 82.000 раз и собрал около 2000 like’ов и сотни комментариев.
Отметим, что Instagram страница Дмитрия Туркана недавно была включена в «ТОП 10 русскоязычных флористов в Instagram» по версии сайта Floristicplanet.by.
«Instagram Д.Туркана, арт-директора самой популярной бакинской сети салонов цветов «Lilac», можно назвать самым интересным и запоминающимся среди всех русскоговорящих флористов. С большой долей юмора и самоиронии Дмитрий демонстрирует бэкстейдж флористического ремесла, вовлекая в процесс всех зрителей, даря волну ярких, положительных эмоций», - пишет о флористе из Баку сайт Floristicplanet.by.
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