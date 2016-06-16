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Шоу-Бизнес

Цветочный ответ повару Нусрету Гёкче от флориста из Баку – ВИДЕО 27.01.2017 15:04

Флорист из Баку Дмитрий Туркан представил в Instagram своеобразный видеоответ ставшему звездой социальных сетей турецкому повару Нусрету Гёкче.

«Цветочная интерпретация знаменитых мясных видео Нусрета», - отмечает Д.Туркан в комментарии к нижеприведенному ролику, который на данный момент в Instagram просмотрен около 82.000 раз и собрал около 2000 like’ов и сотни комментариев.

 

A video posted by D M I T R Y T U R C A N (@dmitryturcan) on

Отметим, что Instagram страница Дмитрия Туркана недавно была включена в «ТОП 10 русскоязычных флористов в Instagram» по версии сайта Floristicplanet.by.

«Instagram Д.Туркана, арт-директора самой популярной бакинской сети салонов цветов «Lilac», можно назвать самым интересным и запоминающимся среди всех русскоговорящих флористов. С большой долей юмора и самоиронии Дмитрий демонстрирует бэкстейдж флористического ремесла, вовлекая в процесс всех зрителей, даря волну ярких, положительных эмоций», - пишет о флористе из Баку сайт Floristicplanet.by.

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