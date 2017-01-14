Слава сексуального повара Нусрета Гекче из Турции растет с каждым днем, как и количество просмотров его видео, размещенных на его странице в социальной сети Instagram.

Подтверждением данных слов является новой ролик с участием Н.Гекче, который он назвал «This is art of Meat» - в видео он вновь разделывает мясо, которое затем солит. Ролик менее чем за сутки со дня размещения в Сети был просмотрен около 5.200.000 раз и собрал около 16.000 комментариев.

Видео опубликовано nusr_et (@nusr_et) Янв 17 2017 в 5:10 PST

Отметим, что в честь Н.Гекче пользователи социальных сетей даже создали специальный хештег #SaltBae, что переводится примерно как «Соль-бэби», и именно то, как он особым образом солит мясо, вдохновило известного художника Lushsux’a на создание нижеприведенного граффити на одной из улиц Бруклина.

«Спасибо всем за любовь и поддержку по всему миру» - отмечает Н.Гекче, делясь снимком граффити на бруклинской улице.

Фото опубликовано nusr_et (@nusr_et) Янв 14 2017 в 7:38 PST

Ф.В., Э.Т.

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