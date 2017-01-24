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Шоу-Бизнес

Рианна, Бен Аффлек и Нусрет Гёкче оказались в центре фотошоп-скандала – ФОТО 24.01.2017 13:50

Самый сексуальный турецкий повар Нусрет Гёкче вновь в центре внимания СМИ, но на этот раз не в связи со своим виртуозным умением обращаться с мясом, а в связи со скандалом, разразившимся в сети из-за его очередной публикации.

Н.Гёкче разместил на своей странице в Instagram фотографии звезды мирового шоу-бизнеса Рианны, на которой надета футболка с изображением сексуального повара и надписью «Salt bae» - напомним, что Н.Гёкче привел в восторг пользователей соцсетей по всему миру и его честь даже создали специальный хештег #SaltBae, что переводится примерно как «Соль-бэби».

Снимок Рианны в футболке с изображением Нусрета Гёкче вызвал большой резонанс в социальных сетях, как и фотография голливудского актера Бена Аффлека в свитере с изображением турецкого повара – пользователи социальных сетей приписали певицу и актера к поклонникам Н.Гёкче.

Однако, как оказалось, ни Рианна, ни Бен Аффлек не являются поклонниками «мясного Кристиана Грея», а вышеприведенные снимки - всего лишь результат работы с программой фотошоп – ниже приведены оригиналы использованных при фотошопе снимков Рианны и Бена Аффлека.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р. 

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