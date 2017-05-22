Сегодня вечером, 22 мая, в Баку, на Олимпийском стадионе состоится торжественная церемония закрытия IV Игр исламской солидарности.

Десятки тысяч людей, в том числе иностранных гостей, примут участие в этом мероприятии завершения грандиозного праздника спорта. И, естественно, многих, кто приобрел билеты на церемонию открытия, интересует, как можно добраться до Олимпийского стадиона, ведь к нему сегодня нельзя будет подъехать ни на личных автомобилях, ни на такси.

Таким образом, для того чтобы приехать на стадион, зрители должны воспользоваться услугами Бакметрополитена и экспресс-автобусов. Проезд на этих видах транспорта к стадиону будет бесплатным для тех, кто предъявит билет и удостоверение личности.

Остановки экспресс-автобусов расположены у станций метро «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев». Те, кто приедет на метро, от станции «Кероглу» будет добираться до стадиона пешком.

После завершения мероприятий покинуть стадион также можно будет на метро и экспресс-автобусах.

Важно прийти на церемонию открытия вовремя – уже начиная с 17:00 и до 20:00 экспресс-автобусы будут доставлять зрителей на стадион с остановок от метро.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности прошли в Баку с 12 по 22 мая. В них приняли участие спортсмены со всего исламского мира, которые представили 24 вида спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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