Что ждет Мадонну и представителей Исландии, показавших флаг Палестины на «Евровидении-2019» в Израиле? - ФОТО - ВИДЕО

Тема демонстрации флага Палестины в прямом эфире международного песенного конкурса «Евровидение 2019», проходившего на прошлой неделе в Тель-Авиве, остается одной из самых обсуждаемых в СМИ.

Напомним, что исландская группа «Hatari» во время оглашения результатов голосования продемонстрировала в прямом эфире «Евровидения-2019» три растяжки с изображением палестинского флага и надписями «Палестина».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Dw.com, организаторы «Евровидения» обдумывают санкции против Исландии из-за демонстрации ее представителями палестинского флага – Европейский вещательный союз заявляет, что демонстрация на «Евровидении» флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса. Однако какие конкретно меры будут приняты против Исландии, остается пока неясным. EBU подчеркивает, что конкурс - это не политическое мероприятие, и подобное действие прямо противоречит его правилам.

Отметим, что в Сети набирает популярность петиция, размещенная на сайте Change.org, в которой зрители требуют дисквалификации Исландии – под ней уже подписались около 36.000 человек. Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной продолжается долгие годы.

Не только исландцы показали на конкурсе в Израиле флаг Палестины – сделала это и королева мировой поп-музыки Мадонна, приглашенная на «Евровидение-2019» в качестве специальной гостьи, чье выступление состоялось в финале конкурса 18 мая.

В завершении номера двое танцоров, на спинах которых были изображены флаги Израиля и Палестины, взялись за руки и обнялись. Данный момент был осужден EBU, так как противоречит конкурсу, являющемуся в корне не политическим событием; в ответ певица изначально назвала себя борцом за свободу, высказав благодарность за возможность донесения послания о мире и единстве. А затем через своего официального представителя сделала следующее заявление: «Призыв к миру не несет политического характера».

О каких-либо санкциях в отношении суперзвезды со стороны EBU не сообщается, однако известно, что данный момент не был обговорен певицей с организаторами заранее, и во время официальной репетиции показа флага Палестины в номере Мадонны не было.

Напомним, что аналогичный случай произошел на «Евровидении-2016», где представляющая Армению певица Ивета Мукучян показала в эфире флаг сепаратистского режима Нагорного Карабаха – EBU вынес Армении строгое предупреждение, в котором отмечалось, что в случае повторения инцидента стране грозит дисквалификация.

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В.Ф., Э.Т.