Организаторы «Евровидения-2019» объяснили ситуацию с Беларусью, не проголосовавшей в финале за Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

В ходе объявления голосов в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» Беларусь не дала Азербайджану ни одного балла, что вызвало резонанс как среди пользователей социальных сетей, так и в СМИ.

Напомним, что участие Беларуси в «Евровидении» в этом году ознаменовалось скандалом – профессиональное белорусское жюри «Евровидения» было дисквалифицировано перед финалом конкурса по причине интервью, в котором его представители рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале. Данные действия в корне противоречат конкурсным правилам, предусматривающим, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания финала – в результате дисквалификации баллы белорусского жюри не учитывались при подсчете голосов.

«Вместо этого, судя по всему, очки от Беларуси были отданы организаторами конкурса странам, которые на тот момент имели минимальное количество голосов», - отмечается в публикации издания «Аргументы и факты», посвященной голосованию Беларуси на «Евровидении-2019». И в итоге баллы от Беларуси распределились следующим образом: 12 баллов ушли Израилю, 10 - Эстонии, 8 - Германии, 7 - Норвегии, 6 - Испании, 5 - Великобритании, 4 - Сан-Марино, 3 - Сербии, 2 - Исландии и 1 - Австралии.

Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил перераспределение голосов от Беларуси в финале «Евровидения-2019» из-за нарушений Минском конкурсных правил, о чем 1news.az сообщает со ссылкой на РИА Новости.

«Объединенный результат был одобрен аудиторами и использован для определения того, кому должны быть распределены голоса Беларуси», - цитирует РИА Новости представителя EBU.

По итогам голосования в финале, ни Азербайджан, ни Россия, за которых Беларусь всегда голосовала на конкурсе «Евровидение», не получили от страны ни одного балла – более подробно о произошедшем читайте по ссылке.

Напомним, что по итогам совместного голосования профессионального жюри и телезрителей представительница Беларуси Зена с песней «Like it» заняла предпоследнее, 25-е, место с результатом в 31 балл: 18 - от профессионального жюри, 13 - от зрителей. Исполнительница является проектом известного российского продюсера Виктора Дробыша, намеревающегося подать в суд на EBU. Продюсер в интервью РИА Новости заявил, что Европейский вещательный союз нанес огромный урон отношениям России с Беларусью, так как «в последний момент дал конверт и заставил объявить результаты, которые он сам придумал».

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Ф.В., Э.Т.