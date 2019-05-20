Почему Беларусь в финале «Евровидения-2019» не дала ни одного балла Азербайджану? - ФОТО - ВИДЕО

В ходе объявления голосов в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» Беларусь не дала Азербайджану ни одного балла, что вызвало резонанс как среди пользователей социальных сетей, так и в СМИ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на белорусские «Аргументы и факты», финальный конкурсный день для Беларуси ознаменовался скандалом - белорусское жюри «Евровидения» было дисквалифицировано перед финалом конкурса по причине интервью, в котором представители профессионального жюри от Беларуси рассказали, за кого голосовали в первом полуфинале.

Данные действия противоречат правилам «Евровидения», которые предусматривают, что результаты полуфиналов не будут обнародованы до окончания финала – в результате дисквалификации баллы белорусского жюри не учитывались при подсчете голосов.

«Вместо этого, судя по всему, очки от Беларуси были отданы организаторами конкурса странам, которые на тот момент имели минимальное количество голосов. В пользу этой версии говорит тот факт, что четырем участникам из первой пятерки от Беларуси не досталось ничего. Однако организаторы утверждают, что голоса распределяли «на основе голосования зрителей», - отмечается в публикации издания «Аргументы и факты», посвященной голосованию Беларуси на «Евровидении-2019».

В итоге баллы от Беларуси распределились следующим образом: 12 баллов ушли Израилю, 10 - Эстонии, 8 - Германии, 7 - Норвегии, 6 - Испании, 5 - Великобритании, 4 - Сан-Марино, 3 - Сербии, 2 - Исландии и 1- Австралии.

Голосование белорусских телезрителей в финале было в корне иным - им больше всего понравился номер Сергея Лазарева из России, который получил 12 баллов от Беларуси. 10 баллов белорусские зрители отдали Нидерландам, 8 - Норвегии, 7 - Исландии, 6 - Азербайджану, 5 - Словении, 4 - Швейцарии, 3 - Италии, 2 - Австралии и 1 - Сан-Марино.

Эти результаты уже учитывались, когда ведущие объявляли оценки телезрителей из всех стран в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

Официальная таблица голосования белорусских телезрителей и жюри опубликована на сайте конкурса «Евровидение» и представлена для просмотра ниже.

В финале Беларусь получила 1 балл от профессионального жюри Азербайджана и 5 баллов от азербайджанских телезрителей, отдавших свои голоса белорусской певице Зене.

По итогам совместного голосования профессионального жюри и телезрителей представительница Беларуси Зена с песней «Like it» заняла предпоследнее, 25-е место. Отметим, что исполнительница является проектом известного российского продюсера Виктора Дробыша.

Азербайджан, который на «Евровидении-2019» представлял певец Чингиз Мустафаев с песней «Truth», попал в десятку лучших, заняв 7-ю позицию.

Читайте по теме:

Финальное выступление Чингиза Мустафаева на «Евровидении-2019» - ВИДЕО

Определился победитель «Евровидения-2019»: Азербайджан в десятке лучших - ВИДЕО

Фаик Агаев озвучил результаты голосования Азербайджана на «Евровидении-2019» на французском языке - ВИДЕО

Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на конкурсе «Евровидение-2019»? – ФОТО

Кто и как голосовал за Азербайджан на конкурсе «Евровидение - 2019»? – ВИДЕО

Ф.В., Э.Т.