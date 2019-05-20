Мадонна сделала официальное заявление о показе флага Палестины на «Евровидении-2019» - ФОТО - ВИДЕО

Королева мировой поп-музыки Мадонна выступила в качестве приглашенной звезды в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

На конкурсе в Тель-Авиве Мадонна исполнила две песни – свой мегахит «Like a prayer» («Как молитва»), которому в 2019 году исполнилось 30 лет, и трек из нового альбома «Madame X» под названием «Future», исполненный в дуэте с американским рэпером Quavo.

В завершении номера двое танцоров, на спинах которых были изображены флаги Израиля и Палестины, взялись за руки и обнялись – данный момент был осужден Европейским вещательным союзом (EBU), в заявлении которого говорится следующее: «Песенный конкурс «Евровидение» является неполитическим событием, и это прямо противоречит правилам конкурса».

Отметим, что конфликт между Израилем и Палестиной продолжается долгие годы.

Ранее Мадонна никак не комментировала произошедшее, ограничившись лишь серией сообщений в Instagram, в которых назвала себя борцом за свободу и выразила благодарность за возможность донести послание о мире и единстве.

Но после многочисленных публикаций в международных СМИ суперзвезда сделала заявление через своего официального представителя. Как сообщает 1news.az со ссылкой на Entertainment Weekly, в заявлении говорится следующее: «Призыв к миру не несет политического характера».

Полная версия выступления Мадонны в финале конкурса «Евровидение-2019» несколько часов назад была представлена на официальном канале певицы и доступна для просмотра ниже.

Отметим, что не только Мадонна показала флаг Палестины на конкурсе в Израиле – это сделали и представители исландской группы «Hatari», которые во время оглашения результатов голосования продемонстрировали две растяжки с изображением палестинского флага и надписями «Палестина».

Как было отмечено выше, Европейский вещательный союз осудил данные действия – в его заявлении говорится также, что последствия этих действий будут обсуждаться в самое ближайшее время консультативной группой.

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В.Ф., Э.Т.