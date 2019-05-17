5 книг, которые стоит прочесть: советует видеоблогер Алихан Раджабов - ФОТО

1news.az при поддержке Audiokitab продолжает проект #Top5books, целью которого является повышение интереса к чтению.

В этой рубрике известные люди нашей страны делятся впечатлениями о пяти книгах, которые произвели на них сильное впечатление и которые они советуют к обязательному прочтению. Рубрика эта еженедельная, так что каждый из наших читателей сможет выбрать для себя то, что покажется ему наиболее интересным из предложенного списка книг.

Сегодняшний наш собеседник – популярный азербайджанский блогер Алихан Раджабов.

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Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Годы написания романа: 1929-1940. Первая публикация: 11-й номер журнала «Москва» в 1966 году в сокращенном журнальном варианте.

Писал Михаил Булгаков «Мастера и Маргариту» в течение 11 лет. Работа над романом продолжалась даже при болезни автора. По сообщению Елены Сергеевны Булгаковой, вдовы писателя, последними словами перед смертью Михаила Афанасьевича о романе «Мастер и Маргарита» были: «Чтобы знали… Чтобы знали».

Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?

«Мастер и Маргарита» - это шедевр, который никого не оставляет равнодушным. Кто-то влюбляется в книгу во время первого прочтения; кому-то нужны годы, чтобы понять этот роман, а у иных «Мастер и Маргарита» вызывает негодование.

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Аллегорическая повесть-сказка, наиболее известное произведение знаменитого французского писателя. Впервые опубликовано 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке.

Рисунки в книге были выполнены самим автором и не менее знамениты, чем сама книга. Важно, что это не иллюстрации, а органическая часть произведения в целом: сам автор и герои сказки все время ссылаются на рисунки и даже спорят о них. Уникальные иллюстрации в «Маленьком принце» разрушают языковые барьеры, становятся частью универсального визуального лексикона, понятного каждому. «Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», - пишет Антуан де Сент-Экзюпери в посвящении к книге.

Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты - это твои действия, и нет другого тебя.

«Маленький принц» - удивительная книга, которая легко читается в любом возрасте. Конечно, ребенок и взрослый по-разному понимают смысл этого произведения, но то, что взрослые более открыты и лучше видят суть вещей, – факт не доказанный.

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»

Оскар Уайльд - великий английский писатель, снискавший славу блестящего стилиста, неподражаемого острослова, одной из самых ярких и неординарных личностей своего времени, человека, чье имя стараниями врагов и жадной до пересудов черни стало символом порочности. Его знаменитый роман «Портрет Дориана Грея» - самая успешная и самая скандальная из всех созданных Уайльдом книг - неподвластен времени и по праву считается шедевром английской литературы. Существует в двух версиях — в 14 главах (июль 1890 года) и в 20 главах (апрель 1891 года) – в новое отдельное издание были добавлены главы III, V, XV-XVIII.

Драматичная, парадоксальная, завораживающе-интригующая история Дориана Грея, ставшего жертвой собственного желания вечной жизни, несмотря на прошедшие с момента опубликования романа сто двадцать лет, до сих пор остается магнетически притягательной как для читателей, так и для режиссеров. Роман экранизировался в разных странах мира более 30 раз.

Высший долг - это долг перед самим собой.

Не все то золото, что блестит, не все, что красивое снаружи, обладает таким же великолепием и внутри. В том числе и человек.

За красивой внешностью не всегда скрывается красивая душа, вот только это невозможно увидеть. И только те, кто читал роман «Портрет Дориана Грея», понимают, насколько безобразным может быть человек.

Грегори Дэвид Робертс «Шантарам»

Основой романа австралийского писателя послужили события собственной жизни. Действие романа разворачивается в Индии, в Бомбее (Мумбаи) в 1980-х годах. Книга впервые была издана в Австралии в 2003 году.

Эта преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, разошлась по миру тиражом четыре миллиона экземпляров (из них полмиллиона – в России) и заслужила восторженные сравнения с произведениями лучших писателей Нового времени, от Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, герой этого романа много лет скрывался от закона. Лишенный после развода с женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорен австралийским судом к девятнадцати годам заключения. Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии, а также нашел свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять ее, чтобы снова найти…

Одна из причин, почему мы так жаждем любви и так отчаянно ищем ее, заключается в том, что любовь – единственное лекарство от одиночества, от чувства стыда и печали.

Одна из немногих книг современной литературы, чтение которой приравнивается к работе, но работе захватывающей и увлекательной. Это было замечательно – новая тема Индии без прикрас, яркие образы, яркие персонажи. Книга позволяет проживать жизнь вместе с героями – шумную, насыщенную, красочную.

Фредерик Бегбедер «99 Франков»

Название романа, написанного в 2000 году, совпадает со стоимостью книги, по которой она продавалась во французских магазинах. Все, что вы хотели знать о закулисье рекламного бизнеса, но боялись спросить, в этой книге есть. Книга стала бестселлером, жестко рассказавшем о современном обществе и его перегибах, о рекламе, которая заставляет желать все новые и новые вещи, потреблять еще больше и завидовать, словом, растрачивать свою жизнь впустую.

Влюбленный мужчина — это тот, кто любит смотреть на уснувшую женщину и время от времени наслаждаться ею.

Книга написана от лица рекламщика, который занимается тем, во что не верит, чем не доволен, но бороться с чем он не может какими-либо иными способами, как только своими же рабочими навыками.

Записала: Натали Александрова

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