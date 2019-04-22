5 книг, которые стоит прочесть: советует народный писатель, депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова – ФОТО

1news.az при поддержке Audiokitab продолжает проект #Top5books, целью которого является повышение интереса к чтению.

В этой рубрике известные люди нашей страны делятся впечатлениями о пяти книгах, которые произвели на них сильное впечатление и которые они советуют к обязательному прочтению. Рубрика эта еженедельная, так что каждый из наших читателей сможет выбрать для себя то, что покажется ему наиболее интересным из предложенного списка книг.

Сегодняшний наш собеседник – депутат Милли Меджлиса, народный писатель Азербайджана Эльмира Ахундова.

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Всегда ощущала разумом и душой, что книги – самое большое богатство в моей жизненной копилке, что без книг, без настоящей Литературы я бы не стала тем, кем я есть. Читать начала с тех пор, как освоила азбуку. И с тех пор эта радость всегда со мной. Конечно, и мы, и поколение после нас было читающим. Мы читали, казалось, все, что попадалось под руку: Александр Дюма и Фенимор Купер, Жюль Верн и Александр Беляев, позже пришла пора «переболеть» западными классиками Мопассаном, Бальзаком, реже Диккенсом, Теккереем и Золя (в свое время я «одолела» - о Боже! - даже его достаточно нудное «Чрево Парижа»), потом в старших классах я навсегда влюбилась в прозу несравненного Антона Павловича и, конечно, добросовестно прочитала (и потом не раз перечитывала) произведения Гоголя, Толстого, Достоевского, Бунина, Куприна... В студенческие годы мы все увлекались Хемингуэем, пытались вникнуть в сложную прозу Фолкнера, Сартра, передавали из рук в руки «Мастера и Маргариту». Конечно, запоем читали «Сагу о Форсайтах», а потом не могли оторваться от экрана, сравнивая 26-серийную английскую экранизацию с любимым оригиналом. А «Ночь нежна» или «Великий Гэтсби» Фицджеральда! Это были восторг и блаженство! При этом мы успевали учиться на отлично, совершать частые походы в кино и театры, помогать родителям по дому. Успевали все, потому что не было его величества Интернета…

В последние годы я, конечно, беллетристики читаю меньше в силу огромной занятости и, тем не менее, стараюсь следить за новинками русской и азербайджанской прозы – люблю Дину Рубину, с интересом читаю Людмилу Улицкую, мемуарную прозу, к примеру, не так давно дочь привезла из Москвы замечательный фолиант Бориса Мессерера «Промельк Беллы», схожий по настрою с книгой о шестидесятниках Василия Аксенова «Таинственная страсть», читаю все, что выходит из-под пера Анара, Эльчина, Натика Расулзаде. Из западной литературы с интересом прочитала несколько книг Паоло Коэльо, с вдохновением – книги Анны Гавальды, с трудом – довольно скучного постмодерниста Фредерика Бегбедера.

Что касается вопроса о пяти книгах, которые я бы всем советовала прочитать, то это вопрос довольно сложный и субъективный. Однако постараюсь ответить навскидку.

Я бы, например, советовала многим начинающим художникам, музыкантам, вообще людям творческих профессий прочитать роман Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы» про гениального художника-фальсификатора Захара Кордовина и его умопомрачительные житейские перипетии.

То ли триллер, то ли детектив, то ли тонкий психологический роман, который не дает читателю выдохнуть от первой страницы до последней. А глубинный смысл книги, по-видимому, заключается в том, что самый талантливый человек не имеет права злоупотреблять своим талантом, превращая его в средство обмана и наживы. Талант, обращенный во зло, в конечном счете, мстит обладателю этого божьего дара и губит его как в прямом, так и в переносном смысле слова. Потрясающей красоты описания, потрясающей точности детали, тонкое знание предмета завораживают и восхищают…

Вторая книга из прочитанного в последние годы, которая меня впечатлила, - роман «Зулейха открывает глаза» обладательницы престижной премии «Большая книга» Гузель Яхиной.

Тяжелая, надрывающая душу книга о раскулаченных и спецпереселенцах 30-х годов ХХ века, прошедших крестный путь неимоверных страданий и тягот и, тем не менее, не сломленных, не разучившихся любить и верить, не потерявших человеческого облика в нечеловеческих условиях – эта книга вопреки всему вселяет в человека оптимизм. И еще стойкое неприятие сталинизма и Сталина, у которого все еще находятся защитники и почитатели из числа старшего поколения. Книга татарской писательницы написана на прекрасном русском языке, какой не всегда встретишь в книгах исконно русского литератора.

Гузель Яхина, несомненно, духовная наследница Александра Солженицына, который ровно 60 лет назад, в 1959 году, написал самое гениальное из всех своих произведений – «Один день Ивана Денисовича».

Помню, какое потрясение я испытала, взяв в руки потрепанный номер «Нового мира» и прочитав залпом эту небольшую повесть. Я была тогда слишком молода, чтобы оценить всю силу и мощь этого произведения, однако поняла, что после «Ивана Денисовича» больше никогда не смогу относиться к истории своей страны так, как прежде. Всем молодым советую прочитать эту повесть, чтобы раз и навсегда избавиться от иллюзии «прекрасного советского прошлого». Всего один день одного рядового заключенного в концентрационном лагере как в зеркале отразил жизнь и трагическую судьбу десятков миллионов советских людей, погибших во время сталинских репрессий или сгинувших во чреве гигантского ГУЛАГА. Впоследствии Солженицын напишет много книг, обличая преступления сталинского режима, однако ни в одной из своих книг более не достигнет той высокой художественной планки, которой ему удалось достичь в «Иване Денисовиче».

…В этом году исполняется 100 лет со дня рождения прекрасного азербайджанского писателя Исмаила Шихлы, и я бы всем молодым посоветовала прочитать его роман «Буйная Кура».

Эта книга – яркий пример того, как в условиях господства социалистического реализма и тотальной цензуры рождались яркие произведения литературы, которые не укладываются в узкие рамки «измов». А главный герой романа Джахандар-ага вошел в число любимейших, можно сказать, культовых художественных образов нескольких поколений азербайджанской интеллигенции. По силе и эпической мощи характеров, трагическому накалу страстей, глубине осмысления процессов, происходивших в азербайджанской деревне начала ХХ века, роман можно сравнить с гениальным творением великого русского писателя Михаила Шолохова «Тихий Дон». Подобно Михаилу Шолохову, который увековечил в своих книгах колыбель русского казачества – реку Дон, Исмаил Шихлы поистине с сыновней любовью живописует в своих книгах Куру. Она – Кура неукротимая – является одним из главных действующих лиц романа, что запечатлено и в названии произведения. Ей, Куре, поверяют свои беды и горести герои книги, на ее берегах проводят они лучшие часы и дни своей жизни, в ее буйных водах завершают свой жизненный путь любимые герои Исмаила Шихлы.

Позволю себе привести обширную цитату из романа, в которой описываются последние предсмертные минуты Джахандара-аги, преследуемого казаками. В этой сцене образ Куры под пером мастера превращается в едва ли не одушевленную материю, в полноправного участника разворачивающегося перед глазами читателей трагического действа: «Джахандар-ага не понял, успел ли выстрелить казак, или пуля, толкнувшая в грудь и странно обжегшая, прилетела со стороны. У него хватило еще силы натянуть узду и поворотить коня мордой к реке. Но Куры он уже не увидел. На ее месте оказался густой белый туман. И словно в тумане лениво плескалась вода, вспучивалась и поднималась, заливая берега, соединяя протоки, затопляя лес, обрыв и саму деревню и сливаясь наверху с темным дождливым небом. Весь мир погрузился в воды Куры, которые лениво и плавно сошлись над ним, серые и холодные.

Джахандар-ага хотел приподняться, но вместо этого упал на гриву коня, конь, как будто понимая, что нельзя оставаться на этом берегу и отдавать хозяина в руки преследователей, метнулся к воде, и тотчас под его копытами оказалась зияющая стометровая высота обрыва. Когда казаки выскочили на обрыв, Кура еще не совсем сомкнулась после сильного всплеска, еще можно было различить в воде что-то черное, относимое быстрым течением. Один из казаков для порядка выстрелил в это черное, похожее скорее на тряпку, нежели на коня и на всадника. Кура взревела с новым гневом и с новой силой, словно ее ранили в бугристую, вздыбленную спину».

Кроме прочих достоинств, Исмаил Шихлы проявил себя в этом романе незаурядным пейзажистом, с большой любовью и нежностью живописующим прекрасные в своей суровости картины родной природы.

Роман в превосходном переводе В.Солоухина выдержал множество изданий на русском языке, он пользовался большой популярностью во многих республиках Советского Союза, и эта популярность порой даже смущала Исмаила Шихлы, никогда не умевшего и не любившего, выражаясь современным языком, «пиарить» свои произведения.

Ну и наконец, всем советую, читайте и перечитывайте рассказы Антона Павловича Чехова.

В молодости я даже спать не ложилась, пока не прочитаю какой-нибудь из его рассказов – так благотворно они на меня действовали. Тонкий и добрый юмор, ирония, потрясающая лаконичность и вместе с тем завершенность каждой детали, неожиданные новеллистические концовки – все это и многое другое ставит рассказы Чехова на вершину мировой прозы короткого жанра…

… Вот и завершилось мое короткое путешествие, однако «за бортом» осталось так много любимых книг, о которых мне хотелось бы рассказать. Ничего, даст Бог, вспомним о них в следующий раз. Ибо, судя по количеству просмотров, проект #5TopBooks оказался вполне успешен и востребован. Значит, не все еще потеряно, дорогие мои!

1news.az

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