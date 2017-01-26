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Политика

Появились новости от подвергшегося преследованию армян узбекского историка Шухрата Саламова – ВИДЕО 26.01.2017 10:10

Вот уже несколько дней как началось преследование армянами известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Как ранее сообщал 1news.az, армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана  возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа), а его дом подвергся нападению.

Армяне хотят привлечь автора книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» за якобы разжигание межнациональной розни. Одновременно армянские СМИ стали активно проводить кампанию против историка.

Общественность Азербайджана была обеспокоена фактом преследования армянами ученого, от которого не было никаких новостей.

Однако 25 января Ш.Саламов разместил в социальной сети Facebook видео, снятое на улице, в котором на узбекском языке передает привет всем азербайджанцам и отмечет, что с ним все в порядке и нет никаких проблем.

Информационное агентство 1news.az будет продолжать следить за ситуацией в связи с преследованием армянами Шухрата Саламова.

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