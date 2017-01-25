Эльмира Ахундова об угрозах в адрес Шухрата Барласа и фактах преследования армянами друзей Азербайджана

Распространенная на днях информация о том, что известный узбекский историк, большой друг Азербайджана Шухрат Саламов (Барлас) по жалобе армянской общины вызван в Генпрокуратуру Узбекистана и его хотят привлечь к ответственности по статье «разжигание межнациональной розни», вызвали шок и возмущение среди азербайджанской общественности.

Еще большее негодование вызывает инспирированное армянами варварское нападение на дом ученого, о чем сообщил адвокат Мухтар Мустафаев, назвав этот инцидент не случайным.

Справка: Шухрат Саламов (Барлас) - автор книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей».

В книге «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв.» содержатся исторические факты использования крупными региональными государствами армянского фактора для достижения своих геополитических целей, проведения политики геноцида против тюркского этноса в Туркестане, на Южном Кавказе и в Малой Азии.

Это ценное произведение, повествующее о политике геноцида и преступлениях армян против тюркских народов, является первым написанным в Центральной Азии исследовательским трудом на эту тему.

Как ранее сказал сам автор, в этой книге также рассказывается об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, фактах территориальных претензий армян к Азербайджану, подчеркивается создание на исторической азербайджанской земле – в Иреванском ханстве государства под названием Армения.

В книге «Карабах: война идей» содержатся исторические факты того, как армянские дашнаки выдвигали идеи при помощи своих покровителей и подготавливали людей к идеологической войне. Исследования в книге охватывают период, начиная с 1988 года.

Сегодня против Шухрата Саламова в Узбекистане развернута настоящая кампания. Выразить отношение к происходящему мы попросили депутата Милли Меджлиса, известного писателя-публициста Эльмиру Ахундову.

- Эльмира ханум, в последние дни разгорелся скандал в связи с преследованием армянскими националистами авторитетного узбекского исследователя Шухрата Саламова. Как Вы считаете, что за этим стоит?

- Я лично знаю Шухрата Саламова, неоднократно встречалась с ним и лично, и на различных конференциях. То, что с ним произошло, было вполне ожидаемо. Это тактика армянской борьбы против Азербайджана и преследования тех, кто посмел выступить против армянского национализма, сепаратизма и терроризма. Для меня это неудивительно, потому что уже есть много подобных примеров.

Шухрат Саламов - честный, порядочный, принципиальный человек. Я познакомилась с ним, когда он приезжал в Азербайджан, а когда мне прислали из Узбекистана его книгу, написала о ней большую рецензию, где выразила свои мысли о том, как это здорово, что благодаря этому труду в далеком Узбекистане тоже узнают правду о тех бесчинствах, что творили армянские дашнаки на их родине, в Ферганской долине, и у нас, в Азербайджане.

Я даже предупреждала Шухрата о том, чтобы он был осторожен, потому что в Узбекистане, как, впрочем, и везде, сильная армянская диаспора, которая может ему навредить. Но он, как человек смелый и бесстрашный, сказал, что ничего не боится, и будет продолжать свои изыскания.

«Одной нитью»

То, что с ним произошло - это звенья одной цепи. Обратите внимание - несколько лет назад в Азербайджане вышла замечательная художественно-публицистическая книга Гусейна Гусейнова «Солнечный огонь».

Он написал о своей семье, своем отце, и в то же время о политической ситуации в начале века на Кавказе, в частности, об истории создания дашнакской партии, учиненных дашнаками терактах – в книге история, публицистичность в очень интересной форме переплетены с художественностью.

Литературным редактором этой книги была российский публицист и писатель Людмила Лаврова. Она долгие годы работала в «Литературной газете», заведовала отделом литератур народов СССР.

Я ее очень хорошо знала и, честно говоря, сама попросила ее отредактировать эту книгу. Она согласилась, так как очень любила Азербайджан, знала о нашей трагедии, приезжала к нам 20 января, кстати, она первой написала в «Литературной газете» объективную статью о Черном январе.

В целях безопасности мы предложили ей не ставить в книге ее имя, но она как честный и порядочный человек, отказалась. Книга была издана в Баку, и на обложке было написано, что литературным редактором является Людмила Лаврова.

Буквально через неделю - десять дней ее вызывают в российский Центр стратегических исследований, где она была штатным сотрудником, и заявляют, что она больше там не работает, так как помогала азербайджанцам писать книгу против армян (хотя она совершенно не была направлена против армян, а представляла собой объективный художественно-исторический материал). С тех пор Людмила Евгеньевна Лаврова, писатель, наш большой друг не может найти себе работу в крупных издательствах, центрах в Москве.

Второй пример. Бывший молдавский омбудсмен Аурелия Григориу – бесстрашный, честный человек.

Проникшись нашей трагедией, она с трибуны армянского парламента заявила об агрессии Армении против Азербайджана, нарушении прав азербайджанских беженцев, изгнанных с родных земель.

Говорила только фактами, а что началось после этого? Ее начали преследовать в Молдове, ее там чуть не убили. В Азербайджане началась кампания в поддержку Аурелии Григориу, но и сегодня ей в Молдове неуютно.

Еще один пример – российский писатель, публицист Олег Кузнецов, написал книги об армянском терроризме.

Его обвинили, и точно так же, как Шухрата Саламова, вызвали в Генеральную прокуратуру России, решив возбудить против него уголовное дело «за разжигание межнациональной розни».

Посмотрите, везде один и тот же сценарий. То же самое сейчас происходит и в отношении Шухрата Саламова, которому грозит уголовное преследование якобы «за разжигание межнациональной розни».

Вот такая удручающая ситуация - очень тяжело нашим друзьям, нашим сторонникам, которые хотят донести до мира истину. Им потом крайне тяжело жить в своих странах, и именно поэтому многие, понимая нашу позицию и в принципе поддерживая ее, просто боятся возвысить голос правды и предпочитают молчать.

У нас есть и другие друзья во многих странах – в России, в республиках Центральной Азии, например, Олжас Сулейменов, наш большой друг, который не боится говорить об армянском национализме.

Или замечательный российский писатель, историк, автор книг о династии карабахских ханов, о Наримане Нариманове, о Нахчыване - Рудольф Николаевич Иванов, которому тоже часто угрожают. Есть еще множество других примеров.

- Эльмира ханум, Вы в свое время тоже пострадали от армянских провокаций. Именно они стали причиной Вашего отстранения от эфира радио «Свобода», на котором Вы проработали 10 лет.

- Это тоже часть цепи, о которой я говорила. Дело в том, что армянская сторона внимательно следит за нашими публикациями по армяно-азербайджанскому конфликту и делает соответствующие выводы.

На личном примере

Помню, у меня было интервью с бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, если не ошибаюсь, в 1995 году. Мы были в Москве, и мне удалось взять у него интервью в аэропорту Внуково. Когда я к нему подошла, она сначала удивился, потому что знал, что я в составе азербайджанской делегации, но когда я представилась, он сказал: «Да, я готов дать Вам интервью, потому что часто читаю Ваши публикации в «Литературной газете», а Ваши репортажи на радио «Свобода» у меня каждый день на столе». Тогда я поняла, что армянская сторона пристально следит за всем, что публикуется и печатается у нас в Азербайджане, особенно то, что выходит за рубеж, публикуется в России и т.д.

Я взяла у него интервью, и продолжала сотрудничать с радиостанцией «Свобода». Я работала там уже около 10 лет – с 1993 года по 2002-ой. Я была одним из наиболее активных и популярных корреспондентов радиостанции, как бы нескромно это не звучало, почти каждый день на волне русской службы радио «Liberty» звучал мой голос. Так было до 2001 года, а ушла я после Минского саммита СНГ на высшем уровне. Тогда была огромная пресс-конференция, я помню битком набитый зал с журналистами из всех стран бывшего СССР, и помню, что нам, азербайджанским журналистам, долго не давали задать вопрос. Я тогда пробилась к пресс-секретарю Лукашенко и, представившись корреспондентом радиостанции «Свобода» и собкором российской «Общей газеты», попросила его дать мне слово от имени азербайджанской делегации. Это возымело действие, он увидел, какие у меня регалии и, естественно, перечислив их, мне дали слово.

Я задала вопрос, с моей точки зрения, вполне легитимный. Я спросила о точке зрения президента Армении Роберта Кочаряна по поводу оккупированных азербайджанских территорий, – почему они не выполняют резолюций Совета Безопасности ООН и когда думают решать этот конфликт на принципах территориальной целостности Азербайджана.

Вопрос я задала двум президентам – и Армении, и Азербайджана.

Гейдару Алиевичу, я помню, вопрос очень понравился, он воспользовался этой ситуацией для того, чтобы в очередной раз довести до международного сообщества, до журналистов, нашу позицию.

Зато мой вопрос очень не понравился Кочаряну, потому что он был не то чтобы резкий, а был задан, как говорится, «в лоб». Помню, что он также не понравился Лукашенко – тот даже покачал головой, мол, что это они здесь начинают о своих конфликтах разговаривать.

В любом случае это была маленькая победа нашей делегации, которой удалось довести нашу позицию до журналистов с тем, что это впоследствии прозвучит во всех средствах массовой информации.

После этого я буквально полгода по семейным обстоятельствам не выходила в эфир. А потом, когда стала звонить и предлагать репортажи, обратила внимание на то, что они их не берут. Тогда я, чтобы узнать о причине происходящего, позвонила руководителю русской службы и прямо спросила, не настроены ли они против меня. Они ответили, что ничего такого нет, но когда они в очередной раз не взяли важный сюжет, я поняла, что происходит что-то лично против меня, но мне просто не решаются об этом сказать.

Потому что там, в русской службе меня как очень активного, продуктивного корреспондента все очень ценили и поэтому не хотели обижать, а просто выжидали момент, когда меня можно вернуть обратно. Тогда я позвонила в Прагу, у меня там были друзья – корреспонденты центрального офиса радиостанции «Свобода».

И мне сказали, что представители Армянского национального конгресса Америки (!) написали коллективную жалобу в Конгресс США (радио «Свобода» финансируется американским Конгрессом).

Суть жалобы состояла в том, что Эльмира Ахундова «проявляет тенденциозность и защищает позицию азербайджанской стороны».

Вот вам и свобода слова! Я никого не защищала, а просто задала вопрос об оккупированных азербайджанских территориях, которые Армения не возвращает, игнорируя резолюции Совета Безопасности ООН. Вопрос, отражающий признанную международным сообществом реальность.

Тем не менее, они давно искали возможность отстранить меня от эфира, потому что страшно были на меня злы – и за Роберта Аракелова, нашего армянского историка, публициста, который благодаря мне издал несколько книг и который был у них в «черном списке». В этом же их списке была и я – они всегда называли меня «Официальный рупор Баку» - очень лестная, кстати, для меня характеристика.

Несвободная «Свобода»

Так вот, они написали жалобу, и Конгресс США, даже не разобравшись, сразу поручил отстранить Эльмиру Ахундову от эфира. И это делалось на радио «Свободе», которое, как выяснилось, может отстранить журналиста из-за одного заданного вопроса.

Прошло еще какое-то время, мои коллеги очень хотели меня вернуть, мне даже негласно предложили написать «покаянное письмо» директору радиостанции Тому Дайну – он, кстати, приезжал в Баку и просил нас, корреспондентов радио «Свобода», поддерживать своими репортажами независимую политику, которую проводил президент Гейдар Алиев.

Словом, мне предложили написать ему письмо и извиниться, на что я ответила, что мне не за что и не перед кем извиняться. Сказала, что сама ухожу с радиостанции и не хочу больше работать там, где такая «свобода слова» и где «выкручивают руки» своим лучшим корреспондентам. Сама же предложила им кандидатуру нового корреспондента – чтобы избежать в сюжетах радикализации и сохранить баланс. И они прислушались, взяли его, что тоже было свидетельством большого знака доверия ко мне.

Но сама я с того времени поняла, что никакой «свободы слова» на радио «Свободы» нет. За время своей десятилетней работы я не раз сталкивалась с ее тенденциозностью, с тем, что они хотели от меня только оппозиционных материалов. Для них арест любого оппозиционного активиста, журналиста, даже если, скажем, он убил человека, однозначно, априори является основанием для того чтобы назвать его «политическим заключенным».

Я лично испытала на себе это давление, и поняла, что в западных СМИ, к которым я причисляю радио «Свобода», этой самой свободой даже не пахнет.

На передовой информационной войны

- Эльмира ханум, возвращаясь к ситуации вокруг Шухрата Саламова, какие, по Вашему мнению, можно предпринять действия, чтобы защитить известного ученого от спровоцированного армянами уголовного преследования?

- Я призываю нашу азербайджанскую общественность встать на его защиту. Это очень принципиальный мужественный человек, который впервые в Узбекистане рассказал правду об армянском терроризме на Кавказе и в Средней Азии. Причем провел очень интересные параллели, ассоциации, и тут уже как бы вырисовывается другая картина армянского терроризма. Картина того, что они не только в Азербайджане, но и везде, где возможно, действовали одними и теми же методами – под предлогом подавления контрреволюции убивали мирных жителей.

Я знаю, что азербайджанские историки сделали заявление, в котором выразили протест против ситуации, и я как депутат парламента Азербайджана, как писатель и журналист, призываю азербайджанскую общественность подняться на защиту Шухрата Саламова и сделать все, чтобы он продолжал спокойно жить и работать.

И еще хочу призвать наших журналистов быть бдительными, не поддаваться на армянские провокации, ибо информационная война продолжается. Шухрат Саламов, Людмила Лаврова, Олег Кузнецов, в свое время Татьяна Чаладзе, которая из-за армянских националистов была вынуждена покинуть свою родную Латвию, словом - все те, о ком я говорила, являются жертвами этой информационной войны.

Беседовала Ф.Багирова