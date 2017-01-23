Армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Как сообщил 1news.az адвокат Мухтар Мустафаев, автор книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» вызван в Генеральную прокуратуру Узбекистана.

По его словам, историка хотят привлечь к ответственности по статье за разжигание межнациональной розни.

«Кроме того, совершено нападение на его дом, разбиты стекла. Этот инцидент должны расследовать правоохранительные органы Узбекистана», - сказал М.Мустафаев, назвав неслучайным нападение на дом историка.

Адвокат указал, что посольство Азербайджана в Узбекистане уже проинформировано об этом.

«Если будет возбуждено уголовное дело из-за его книг о дашнаках, то это сразу же вызовет ответную реакцию азербайджанской стороны», - сказал он.

М.Мустафаев также отметил, что на защиту историка встанет весь Азербайджан.

«Шухрат Саламов в своих книгах всего лишь представляет исторические факты, там нет никакой межнациональной ненависти», - сказал адвокат.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.