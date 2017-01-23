USD1.8311
EUR1.9659
RUB0.0307
Brent55.42
WTI52.42
Золото1 215.41
S&P 500 Index2 271.31
Nikkei 22518 999.02
В мире

Армяне начали преследовать узбекского историка за его книги о дашнаках, совершено нападение на его дом 23.01.2017 10:52

Армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана  возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Как сообщил 1news.az адвокат Мухтар Мустафаев, автор книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» вызван в Генеральную прокуратуру Узбекистана.

По его словам, историка хотят привлечь к ответственности по статье за разжигание межнациональной розни.

«Кроме того, совершено нападение на его дом, разбиты стекла. Этот инцидент должны расследовать правоохранительные органы Узбекистана», - сказал М.Мустафаев, назвав неслучайным нападение на дом историка. 

Адвокат указал, что посольство Азербайджана в Узбекистане уже проинформировано об этом.

«Если будет возбуждено уголовное дело из-за его книг о дашнаках, то это сразу же вызовет ответную реакцию азербайджанской стороны», - сказал он.

М.Мустафаев также отметил, что на защиту историка встанет весь Азербайджан.

«Шухрат Саламов в своих книгах всего лишь представляет исторические факты, там нет никакой межнациональной ненависти», - сказал адвокат.

Читайте также:

Многоликий армянский терроризм: кровавая резня в Ферганской долине

Историк Шухрат Барлас: «В Туркестан переселили дашнаков, которые раньше убивали мирное население на Кавказе»

Эльшан Рустамов, Г.Р.

204количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Иванка Трамп с мужем на инаугурационном балу Liberty – ФОТОАзербайджанский автолюбитель превратил «горбатый» Запорожец в стильное купе – ФОТОМелания Трамп опубликовала свой первый твит первой леди - ФОТО«Антитрамповские» марши женщин шествуют по миру - ФОТО«Сборная Баку» прошла в Высшую лигу КВН – ФОТОЗавтра на территории страны погода будет облачной, в некоторых местах ожидается снегТрамп раскритиковал массовые протесты после его инаугурацииЧисло погибших при сходе поезда с рельсов в Индии приблизилось к 40 - ФОТО - ОБНОВЛЕНОВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник - ФОТОЭрдоган хочет обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 января11:05 Kapital Bank предлагает кредит до 20 000 манатов наличными на выгодных условиях10:52 Армяне начали преследовать узбекского историка за его книги о дашнаках, совершено нападение на его дом10:45 Заур Гахраманов: «Снижение курса лиры и маната не может повлиять на проекты SOCAR в Турции»10:43 Премьера клипа: Нигяр Джамал «Sus» - ВИДЕО10:37 Эрдоган начал визит в страны Восточной Африки10:32 ВС Армении в течение суток 36 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы10:31 Победа и поражение от «Карабаха» - ВИДЕО10:05 5 уникальных суперкаров, погибших в авариях - ФОТО09:51 Официальный курс маната ко всем валютам на 23 января09:43 Как мир разделился на сверхбогатых и супернищих - ФОТО09:35 Жертвами авиаудара по северо-востоку Сирии стали 6 детей09:28 До завершения работ в рамках БТК осталось 2 месяца, прогнозируют в Анкаре09:22 В Астане стартуют переговоры по Сирии09:18 Цена нефти снизилась на данных об увеличении числа буровых установок в США08:00 Китай сообщил о бурном росте рождаемости