Нет никаких новостей от известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа), которого на основе жалобы армян должны были вызвать сегодня в Генпрокуратуру Узбекистана.

Информационное агентство 1news.az в течение дня безрезультатно пыталось связаться с ученым, однако его телефон был выключен.

Также не смогли с ним связаться и коллеги из Haqqin.az.

Как ранее сообщалось, армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Как ранее сообщил 1news.az адвокат Мухтар Мустафаев, ученого хотят привлечь к ответственности по статье за разжигание межнациональной розни.

Следует отметить, что Шухрат Саламов является автором книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей».

Эльшан Рустамов, Г.Р.