USD1.9068
EUR2.0511
RUB0.0321
Brent55.54
WTI53.18
Золото1 198.69
S&P 500 Index2 298.37
Nikkei 22519 351.24
Политика

Шухрат Саламов попросил помощи у президентов Узбекистана и Азербайджана 26.01.2017 17:56

Подвергшийся преследованиям армян узбекский историк Шухрат Саламов, написав открытое письмо, попросил помощи у президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Азербайджана Ильхама Алиева.

В своем письме историк призывает президентов двух братских стран защитить его и его семью от произвола, постоянных угроз, унижений и оскорблений в его адрес.

«Таких случаев у меня в жизни не было до издания моих книг. До конца декабря 2016 года не обращал внимания на такие выпады, недавно в социальных сетях начали появляться какие-то пасквильные и клеветнические статьи, где меня уже стали обвинять в каких-то связях с деструктивными элементами и с теми, кто вынашивает коварные планы уничтожения дружественных  и доверительных отношений между Узбекистаном и Азербайджаном. Именно за то, что я написал научно-публицистическую книгу об армянском терроризме», - говорится в письме Ш.Саламова, передает 1news.az.

В письме историк указывает, что его обвиняют в фальсификации, национализме, пантюркизме, мошенничестве, распространяют необоснованную клевету, связывают с экстремистскими группировками, тем самым оскорбляют честь и достоинство.

«По причине подобных оскорблений и обвинений создали неудобства для моей семьи, сам же я не могу работать в нормальной обстановке», - указывает Ш.Саламов.

Автор письма призывает принять во внимание отмеченное и во имя дружбы и братства двух народов оказать ему помощь.

«Невзирая на звание почетного доктора, к которому я был представлен Институтом истории имени А.Бакиханова НАНА, я хочу создания Академией наук Азербайджана условий для защиты моих прав и безопасности», - указал он, выразив надежду, что ему будет оказана поддержка для обеспечения его безопасности.

«Я в свою очередь сделаю все возможное для изучения древних и дружеских отношений между двумя странами», - указал он в письме.

Напомним, что вот уже несколько дней как начались преследования армянами известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Как ранее сообщал 1news.az, армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана  возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа), а его дом подвергся нападению.

Армяне хотят привлечь автора книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» за якобы разжигание межнациональной розни. Одновременно армянские СМИ стали активно проводить кампанию против историка.

Общественность Азербайджана была обеспокоена фактом преследования армянами историка, от которого не было никаких новостей.

Однако 25 января Ш.Саламов разместил в социальной сети Facebook видео, снятое на улице, в котором на узбекском языке передает привет всем азербайджанцам и отмечает, что с ним все в порядке и нет никаких проблем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

1056количество просмотров
Халаф Халафов: Принципиальные договоренности глав прикаспийских стран создали условия для сближения позиций
Бахар Мурадова призвала МККК использовать все возможности для возвращения Азербайджану тела убитого армянами солдата
Шухрат Саламов попросил помощи у президентов Узбекистана и Азербайджана

Подвергшийся преследованиям армян узбекский историк Шухрат Саламов, написав открытое письмо
Увеличивается число ученых, вставших на защиту подвергшегося преследованиям армян историка Шухрата Саламова
Азербайджан и Иран довольны состоянием двусторонних отношений
Армянская сторона представляет ложные сведения о своих потерях - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана указывает на ложность цифр, предоставленных армянской стороной о числе раненых в ВС Армении
Начинается этап великого возвращения - ФОТО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Уволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОЗадержанные лондонской полицией бортпроводники AZAL отпущены – ОБНОВЛЕНОУправление полиции: «Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил…» – ФОТОСамые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТОДочь Майкла Джексона рассказала про смерть отца, изнасилование и попытки суицида – ФОТОВ Баку бывший майор полиции бросился с 8-го этажа – ВИДЕОПсихотерапевт Даянет Рзаев покончил с собойСын Иванки Трамп ползает по Белому дому – ВИДЕОВ Сирии боевиками ИГИЛ жестоко убита азербайджанка с двумя малолетними детьмиВынесен приговор Талеху Багирову и Фуаду Гахраманлы

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января19:24 Асаду нет места в будущем Сирии, заявляют в Анкаре19:11 Рейналдо: «Мне очень тяжело расставаться со страной, которая стала для меня родной за эти годы» - ФОТО19:05 При посольствах Азербайджана будут действовать торговые представители18:52 Халаф Халафов: Принципиальные договоренности глав прикаспийских стран создали условия для сближения позиций18:44 Иранская актриса отказалась ехать на «Оскар» из-за Трампа - ФОТО18:28 В Азербайджане мужчина совершил акт самосожжения18:20 Бахар Мурадова призвала МККК использовать все возможности для возвращения Азербайджану тела убитого армянами солдата18:13 Первый Дивизион начинает второй круг18:07 «Азеравтойол» решает проблему пробок на «Шамахинке» – ФОТО – ВИДЕО18:04 Курс маната к доллару на пятницу, 27 января17:56 Шухрат Саламов попросил помощи у президентов Узбекистана и Азербайджана17:53 Зденек Фолпрехт: «Постараюсь играть так, чтобы фанаты запомнили меня надолго»17:48 Суд Греции отказался экстрадировать путчистов в Турцию17:40 Дорожная полиция прокомментировала скандальные обвинения оштрафованного водителя17:32 Бинали Йылдырым: Бессмысленная война в Сирии должна быть прекращена