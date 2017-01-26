Шухрат Саламов попросил помощи у президентов Узбекистана и Азербайджана

Подвергшийся преследованиям армян узбекский историк Шухрат Саламов, написав открытое письмо, попросил помощи у президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Азербайджана Ильхама Алиева.

В своем письме историк призывает президентов двух братских стран защитить его и его семью от произвола, постоянных угроз, унижений и оскорблений в его адрес.

«Таких случаев у меня в жизни не было до издания моих книг. До конца декабря 2016 года не обращал внимания на такие выпады, недавно в социальных сетях начали появляться какие-то пасквильные и клеветнические статьи, где меня уже стали обвинять в каких-то связях с деструктивными элементами и с теми, кто вынашивает коварные планы уничтожения дружественных и доверительных отношений между Узбекистаном и Азербайджаном. Именно за то, что я написал научно-публицистическую книгу об армянском терроризме», - говорится в письме Ш.Саламова, передает 1news.az.

В письме историк указывает, что его обвиняют в фальсификации, национализме, пантюркизме, мошенничестве, распространяют необоснованную клевету, связывают с экстремистскими группировками, тем самым оскорбляют честь и достоинство.

«По причине подобных оскорблений и обвинений создали неудобства для моей семьи, сам же я не могу работать в нормальной обстановке», - указывает Ш.Саламов.

Автор письма призывает принять во внимание отмеченное и во имя дружбы и братства двух народов оказать ему помощь.

«Невзирая на звание почетного доктора, к которому я был представлен Институтом истории имени А.Бакиханова НАНА, я хочу создания Академией наук Азербайджана условий для защиты моих прав и безопасности», - указал он, выразив надежду, что ему будет оказана поддержка для обеспечения его безопасности.

«Я в свою очередь сделаю все возможное для изучения древних и дружеских отношений между двумя странами», - указал он в письме.

Напомним, что вот уже несколько дней как начались преследования армянами известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа).

Как ранее сообщал 1news.az, армяне подали жалобу с тем, чтобы Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении авторитетного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа), а его дом подвергся нападению.

Армяне хотят привлечь автора книг «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв. Дашнаки от Ферганы до Карабаха», «Карабах: война идей» за якобы разжигание межнациональной розни. Одновременно армянские СМИ стали активно проводить кампанию против историка.

Общественность Азербайджана была обеспокоена фактом преследования армянами историка, от которого не было никаких новостей.

Однако 25 января Ш.Саламов разместил в социальной сети Facebook видео, снятое на улице, в котором на узбекском языке передает привет всем азербайджанцам и отмечает, что с ним все в порядке и нет никаких проблем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.