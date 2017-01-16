Министерство молодежи и спорта: Команды КВН из т.н. «НКР» провалились на отборочном этапе

Претендовавшие на участие в 28-м международном фестивале Клуба веселых и находчивых (КВН) в Сочи команды «С хлебом и солью» и DeleYaman, представляющие самопровозглашенный режим т.н. «НКР», провалились на отборочном этапе.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Как отмечается в заявлении, в отборочном этапе в общей сложности приняли участие порядка 500 команд, и Азербайджан на этом фестивале представляет команда «Сборная Баку».

В заявлении говорится, что министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов направил письмо президенту Международного союза КВН Александру Маслякову и провел переговоры с оргкомитетом фестиваля с тем, чтобы они вмешались в вопрос приглашения для участия в 28-м фестивале в Сочи команд «С хлебом и солью» и DeleYaman, выступающих от имени самопровозглашенного режима т.н. «НКР».

Основное требование заключалось в том, чтобы эти команды либо представляли Азербайджан под названием Ханкенди, либо вообще не участвовали в фестивале. Параллельно с этим МИД Азербайджана также выступил с заявлением и направил ноту в МИД России.

Отметим, что Армения приняла участие в отборочном этапе 5-ю командами - 2 из них представляли Степанакерт (оккупированный азербайджанский город Ханкенди - ред.1news.az), 2 – Армению, а также командой «Сборная Армении» из Москвы.

«Участие команд из Нагорного Карабаха ограничилось лишь отборочным этапом, проведенным 10-23 января, и таким образом грязные намерения и планы Армении превратить международный фестиваль КВН в площадку для пропаганды самопровозглашенного режима провалились. Армянская сторона, чтобы оправдать эту неудачу, пытается представить двух-трехминутную разминку на отборочном этапе среди 500 команд как полноценное участие», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что 10 января в Сочи стартовал 28-й Международный фестиваль КВН «КиВиН-2017», в котором принимают участие команды из различных государств, в том числе и команда из Азербайджана «Сборная Баку».

В Сочи также прибыли команды под названием «С хлебом и солью» и DeleYaman, представляющие непризнанный сепаратистский режим, созданный армянами в оккупированном Нагорном Карабахе.

По этому поводу свое недовольство выразил Всероссийский Азербайджанский Конгресс (ВАК).

В свою очередь, МИД АР заявил, что приглашение команд сепаратистского режима на фестиваль КВН противоречит стратегическим связям Азербайджана и России.

С осуждением данного факта выступило и Министерство культуры и туризма Азербайджана, а Министерство молодежи и спорта заявило, что Азербайджан и вовсе может отказаться от участия в данном фестивале.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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МИД АР: Приглашение команд сепаратистского режима на фестиваль КВН противоречит стратегическим связям Азербайджана и России

Ялчин Алиев, Э.Т.