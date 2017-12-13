Звездные войны: Ройа вновь высказалась о скандале с Нигяр Джамал и Ирадой Ибрагимовой – ФОТО

Скандал между популярными певицами остается одной из главных тем в азербайджанском шоу-бизнесе.

«Я никогда ни с того ни с сего никому ничего не говорила. Если они вложили 200.000 и обманулись, ничего не смогли добиться, то это не моя вина. Будучи замужем за турком, не следует идти против турок. Зачем тогда заводить детей? По-вашему, скандалистка это я. А то, что Нигяр, при всех обращаясь к Анару (имеется в виду стилист Анар Агакишиев - прим. ред.), кричала «Зачем ты ее позвал?», это нормально. Прекратите эти разговоры», - отмечает заслуженная артистка Ройа в Instagram Stories.

Также Ройа подчеркивает, что не следует обращать внимание на то, что было, и надо смотреть только вперед, желая, чтобы следующий год был удачным для всех, и добавляет, шутя: «Не связывайтесь со мной, я сумасшедшая, могу и справку показать. Ни с той, ни с другой у меня нет никаких дел, и быть не может».

Напомним, что конфликт Ройи с Н.Джамал произошел в Стамбуле во время вручения премии «Altin Kelebek», которую получила заслуженная артистка, а победительница «Евровидения 2011», по словам Ройи, не смогла скрыть досаду в связи с проигрышем и устроила скандал.

Насиб Нур, Нигяр Джамал, Анар Агакишиев и Ройа на премии «Altın Kelebek»

Причиной конфликта Ройи и И.Ибрагимовой стали слова последней о том, что «ни одна азербайджанская звезда не станет звездой в Турции», на что в одном из своих интервью заслуженная артистка назвала Ираду «хала» (тетя).

Ирада Ибрагимова

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Ф.В, Г.Р.