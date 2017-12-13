1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Звездные войны: Ройа вновь высказалась о скандале с Нигяр Джамал и Ирадой Ибрагимовой – ФОТО

Сегодня в 18:44 ~ 2 минуты на чтение 132
Звездные войны: Ройа вновь высказалась о скандале с Нигяр Джамал и Ирадой Ибрагимовой – ФОТО

Скандал между популярными певицами остается одной из главных тем в азербайджанском шоу-бизнесе.

«Я никогда ни с того ни с сего никому ничего не говорила. Если они вложили 200.000 и обманулись, ничего не смогли добиться, то это не моя вина. Будучи замужем за турком, не следует идти против турок. Зачем тогда заводить детей? По-вашему, скандалистка это я. А то, что Нигяр, при всех обращаясь к Анару (имеется в виду стилист Анар Агакишиев - прим. ред.), кричала «Зачем ты ее позвал?», это нормально. Прекратите эти разговоры», - отмечает заслуженная артистка Ройа в Instagram Stories.

Также Ройа подчеркивает, что не следует обращать внимание на то, что было, и надо смотреть только вперед, желая, чтобы следующий год был удачным для всех, и добавляет, шутя: «Не связывайтесь со мной, я сумасшедшая, могу и справку показать. Ни с той, ни с другой у меня нет никаких дел, и быть не может».

Напомним, что конфликт Ройи с Н.Джамал произошел в Стамбуле во время вручения премии «Altin Kelebek», которую получила заслуженная артистка, а победительница «Евровидения 2011», по словам Ройи, не смогла скрыть досаду в связи с проигрышем и устроила скандал.

Насиб Нур, Нигяр Джамал, Анар Агакишиев и Ройа на премии «Altın Kelebek»

Причиной конфликта Ройи и И.Ибрагимовой стали слова последней о том, что «ни одна азербайджанская звезда не станет звездой в Турции», на что в одном из своих интервью заслуженная артистка назвала Ираду «хала» (тетя).

Ирада Ибрагимова

Читайте по теме:

Ройе вручена престижная турецкая премия Altın Kelebek – ФОТО - ВИДЕО

Между Нигяр Джамал и Ройей произошел скандал на премии Altin Kelebek – ФОТО

Нигяр Джамал о скандале с Ройей: «Что сказано ею, то сказано, пусть будет здорова» - ФОТО

Ирада Ибрагимова в резкой форме ответила Ройе, назвавшей ее «Ирада хала»

Ф.В, Г.Р.

132

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net