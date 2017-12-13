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Нигяр Джамал о скандале с Ройей: «Что сказано ею, то сказано, пусть будет здорова» - ФОТО

Сегодня в 10:20 ~ 1 минута на чтение 575
Нигяр Джамал о скандале с Ройей: «Что сказано ею, то сказано, пусть будет здорова» - ФОТО

10 декабря в Стамбуле состоялось вручение престижной турецкой премии Altin Kelebek, которую в номинации «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı» получила заслуженная артистка Азербайджана Ройа.

Ройа стала первой представительницей азербайджанского шоу-бизнеса, получившей данную престижную награду – помимо нее в данной номинации за звание «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı» боролись победительница «Евровидения 2011» Нигяр Джамал и Мири Юсиф.

Однако за кулисами церемонии вручения Altin Kelebek произошел неприятный инцидент, связанный с Нигяр Джамал, о котором Ройа рассказала в своей публикации, размещенной в Instagram Stories.

Заслуженная артистка отмечает, что разочаровалась в Н.Джамал из-за ее реакции на свою победу – «она нервничала и кричала, и я была в шоке от того, что она даже со мной не поздоровалась».

Победительница «Евровидения 2011» Нигяр Джамал сделала в связи с произошедшим инцидентом заявление, которое также разместила в социальной сети Instagram: «Что касается Altin Kelebek. Еще раз поздравляю. Что сказано ею, то сказано, пусть будет здорова. Желаю, чтобы за этой удачей пришло и продолжение. Скандалы не для меня и я не буду влезать в эти разговоры. Поздравляю Ройю и всех ее поклонников».

 

 

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Ф.В, Г.Р.

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