Ройе вручена престижная турецкая премия Altın Kelebek – ФОТО - ВИДЕО

Заслуженная артистка Азербайджана Ройа Айхан получила престижную турецкую премию Altın Kelebek («Золотая бабочка»).

«Золотую бабочку» певица получила в номинации «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı», в которой также были представлены Нигяр Джамал и Мири Юсиф. Отметим, что премия Altın Kelebek проводится в 44-й раз и является одной из самых значимых и весомых в турецком шоу-бизнесе.

В ходе вручения премии, которая также транслировалась в прямом эфире и на Xəzər TV, Ройа исполнила песню «Bir gün» из альбома «Sənə ehtiyacim var».

Подчеркнем, что Ройа стала первой азербайджанской исполнительницей, получившей «Золотую бабочку».

Ф.В, Г.Р.