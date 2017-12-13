Ирада Ибрагимова в резкой форме ответила Ройе, назвавшей ее «Ирада хала»

Проживающая в данный момент в Стамбуле популярная азербайджанская певица Ирада Ибрагимова ответила заслуженной артистке Ройе Айхан, назвавшей в одном из своих недавних интервью И.Ибрагимову «хала» (тетя).

Напомним, что, давая интервью одному из телеканалов, И.Ибрагимова заявила, что «звезда из Азербайджана не сможет стать звездой в Турции». На что покоряющая турецкий шоу-бизнес Ройя в одном из своих интервью назвала Ираду Ибрагимову «хала», о чем напомнила и в ставшем скандальным заявлении, обращенном к Нигяр Джамал, где высказалась о желании купить певице билет и отправить ее домой.

Ответ от И.Ибрагимовой последовал практически сразу в социальной сети Instagram, где она опубликовала следующее:

«Будет неправдой, если я скажу, что тебе не подходят сказанные в мой адрес слова – «птица», «Ирада хала» (тетя Ирада), «куплю билет и улетай», «Камаз». Пытаясь ударить меня, ты переступила черту. Давай я дам тебе небольшой совет. Между человеком, которого ты называешь «хала», и тобой разница в 2 года. Если ты в глазах людей, которые младше тебя на 2 года, уже «Ройа хала», то я в силу своего возраста это спускаю.

Что касается моего интервью, то я говорила о том, что ни одна звезда из Азербайджана, включая меня, не сможет стать звездой в Турции. Ты получила «Altın kelebek» («Золотая бабочка») в номинации «Самая яркая звезда Азербайджана» - ты реально звезда в Азербайджане. Но мы впервые увидели подобную номинацию за 44 года вручения данной премии. Если кто-то получал ранее, скажите, чтобы и мы тоже знали. Виню «Altın kelebek» в том, что следовало бы как минимум дать премию «Звезда, стремящаяся покорить Турцию», так было бы логичнее. Зачем было напоминать о том, что ты - азербайджанская звезда. Получила премию, так наслаждайся, а не будь на повестке дня из-за лишних разговоров.

Нигяр Джамал представляла Азербайджан на мировом уровне, победив на «Евровидении», где прославила страну, а не в Турции. Ты же после ее критики о полученной «бабочке» попыталась бросить ей вызов.

В предложении «Как и до Ирады хала, до тебя поздно дошло», адресованном Нигяр Джамал, ты бьешь сама по себе. Я знала, о ком идет речь, но пропустила все с улыбкой, мне было все равно. Но твой пресс-секретарь (запись ее голоса есть у меня) говорит, что речь идет не обо мне, а об Ираде хала из химчистки. И если пресс-секретарь опровергает слова «самой яркой звезды Азербайджана», зачем мне было что-либо говорить.

Но ты вновь не промолчала. Что же касается покупки билета, это мне непривычно. Рояля джан, мое последнее слово тебе следующее - наслаждайся наградой, не думая о том, что скажет Ирада. Ты уже звезда и что самое главное, заслуженная артистка. И те сказанные выше слова, которые использует человек с таким званием, являются как минимум неуважением к слушателю».

Ф.В, Г.Р.