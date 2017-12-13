Между Нигяр Джамал и Ройей произошел скандал на премии Altin Kelebek – ФОТО

10 декабря в Стамбуле состоялось вручение престижной турецкой премии Altin Kelebek, которую в номинации «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı» получила заслуженная артистка Азербайджана Ройа.

Отметим, что Ройа стала первой представительницей азербайджанского шоу-бизнеса, получившей данную престижную награду – подчеркнем, что помимо нее в данной номинации за звание «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı» боролись победительница «Евровидения 2011» Нигяр Джамал и Мири Юсиф.

Однако за кулисами церемонии вручения премии Altin Kelebek произошел неприятный инцидент, связанный с Нигяр Джамал, о котором Ройа рассказала в своей публикации, размещенной в Instagram Stories, где разместила скрин со страницы звезды «Евровидения 2011», где та поздравляет Ройю с наградой Altin Kelebek.

«Вы видите фотографию? Я не такая как они и, возможно, вы поняли, в чем дело. Если нет, то я разъясню. Эту девочку я очень любила (имеется в виду Нигяр Джамал – прим. ред.). На церемонии вручения наград она нервничала и кричала, и я была в шоке от того, что она даже со мной не поздоровалась. Почему? Об этом я спросила у Анара Агакишиева, может, что-то произошло.

Красавица, почему тебя нет? Где ты? Почему ты не здороваешься и пишешь поздравление в Instagram, а не будучи рядом? До тебя, как до тети Ирады, поздно доходит (имеется в виду певица Ирада Ибрагимова – прим. ред.)? Одним словом, девочки, куплю вам билеты и летите домой», - отмечает Ройа.

До вышеприведенного скрина Ройа разместила в Instagram Stories видео со стилистом Анаром Агакишиевым, в котором заявила, что ему стало стыдно, и он пришел к ней, подчеркнув, что рада, что он рядом: «Есть у меня 3-4 способных друга. Но в самый нужный момент у них дела. Или же, как ты, пришел с «подругой», а она будто на поминки пришла».

Напомним, ранее в телеэфире Ирада Ибрагимова заявила о том, что Ройа никогда не сможет стать звездой в Турции, после чего в своих интервью Ройа стала обращаться к И.Ибрагимовой «тетя Ирада».

Читайте по теме:

Ройе вручена престижная турецкая премия Altın Kelebek – ФОТО - ВИДЕО

Нигяр Джамал, Неслихан Атагюль и другие знаменитости на красной дорожке премии Altın Kelebek – ФОТО – ВИДЕО

В.Ф, Г.Р.