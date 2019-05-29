Жена осужденного азербайджанского банкира за день потратила в Лондоне 30 тысяч фунтов на конфеты - ФОТО

Жена осужденного в Азербайджане банкира Джахангира Гаджиева, Замира — первая иностранка, арестованная в Великобритании за легализацию незаконно полученных средств, — за один день потратила в кафе лондонского универмага Harrods 30 тысяч фунтов стерлингов (38 тысяч долларов).

Как сообщает 1news.az со ссылкой tvrain.ru, это следует из обнародованных в Высоком суде Лондоне документов о ее тратах в магазине за десять лет, которые составили 16 миллионов долларов, пишет The Daily Telegraph.

Замира Гаджиева сделала покупки в кафе бельгийского шоколада Godiva, который продает шоколадные корзины по цене до 600 фунтов, а также подарочные наборы на заказ.

Кроме того, с сентября 2006 года по июнь 2016 года Гаджиева оставила миллион фунтов стерлингов в отделе игрушек. Также она потратила 5,75 миллиона фунтов на ювелирные украшения от Boucheron и Cartier. На одежду от Celine, Fendi и Christian Dior она несколько раз тратила по 100 тысяч фунтов. В магазине парфюмерии Гаджиева оставила 250 тысяч фунтов.

Власти Великобритании также заинтересовались, как 55-летняя Гаджиева и ее супруг смогли позволить купить особняк за 11,5 миллиона фунтов стерлингов в нескольких минутах ходьбы от Harrods и гольф-клуб стоимостью 10,5 миллиона фунтов стерлингов в Аскоте под Лондоном.

Жена банкира использовала 35 кредитных карт, выпущенных банком ее мужа.

Напомним, что супруга находящегося в заключении за хищения бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, Замира Гаджиева, была арестована в столице Великобритании Лондоне. 55-летняя Замира Гаджиева была задержана в рамках впервые примененного в Британии «Запроса о неясном происхождении состояния» (Unexplained wealth orders, UWO). Согласно запросу, она должна объяснить происхождение своего богатства.

8 ноября 2018 года З.Гаджиева была выпущена под залог.

Замира Гаджиева оказалась в центре финансового расследования на фоне утверждений о том, что она использовала похищенные деньги своего мужа, чтобы финансировать свой богатый образ жизни.

Напомним, что согласно информации BBC, в течение 10 лет супруга Джахангира Гаджиева потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона – Harrods. Другими словами, ежедневно она отоваривалась на сумму примерно 4 тысячи фунтов стерлингов.

Также она купила роскошный дом рядом с универмагом. Согласно отчетам расследования, однажды она потратила 150 тысяч фунтов стерлингов за раз в Boucheron – известном бренде дорогих украшений, парфюмерии и часов.

Было установлено, что З.Гаджиева покупала напитки для своего винного погреба на сумму 1800 фунтов стерлингов.

Жена находящегося за решеткой Дж.Гаджиева потратила 100 тысяч фунтов стерлингов на ювелирные украшения от Cartier, а также 20 тысяч фунтов стерлингов в бутике люксовых товаров для мужчин.

Для покупок она использовала три местные карты брендовых магазинов и 35 кредитных карт банка, который возглавлял ее муж.

Наряду с этим расследование установило, что пара имела два места на частной автостоянке Harrods, а также З.Гаджиева приобрела частный самолет Gulfstream G550 стоимостью $42 млн.

В настоящее время есть подозрения, что у З.Гаджиевой имеется недвижимость в разных частях Великобритании на сумму 4,4 миллиона фунтов стерлингов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Джахангиру Гаджиеву вынесен приговор - ОБНОВЛЕНО

Арестованная Замира Гаджиева отпущена под залог в полмиллиона фунтов

Очередной шок от Замиры Гаджиевой: Одежда на прогулку за 15тыс долларов – ФОТО

«Мак-мафия вумен»: Как Замира Гаджиева шикует на украденные мужем азербайджанские миллионы – ФОТО

У Christie's изъяты драгоценности на сумму более полмиллиона долларов, принадлежащие Замире Гаджиевой - ФОТО

Замира Гаджиева арестована и может быть экстрадирована: история «Мак-Мафия вумэн» подходит к концу?

В Великобритании изъяли кольцо Замиры Гаджиевой стоимостью 1 млн фунтов стерлингов - ФОТО

Незаконно приобретенные активы жены Джахангира Гаджиева могут быть возвращены Азербайджану - ФОТО

Жена Джахангира Гаджиева потратила 16 млн. фунтов в Harrods и приобрела самолет за 42 млн. долларов

Арестованная Замира Гаджиева отпущена под залог в полмиллиона фунтов

Замира Гаджиева прячется от азербайджанских журналистов на улицах Лондона – ФОТО – ВИДЕО

Британский суд может отобрать у Замиры Гаджиевой недвижимость на 22 млн фунтов стерлингов - ФОТО