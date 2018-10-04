Заур Бахшалиев назвал сумму, собранную на погашение ипотечного кредита «Топпуш баджи»

История заслуженной артистки Тунзали Алиевой, полюбившейся зрителям по образу «Топпуш баджи», продолжает оставаться актуальной в Сети и телевизионном эфире.

Новости о проходящей курс лечения от онкологии Т.Алиевой на протяжении последних дней не сходят с полос ведущих азербайджанских СМИ. Причиной тому - ее противоречивые заявления, сделанные в эфире программы канала ATV «Bizimləsən».

Напомним, что изначально появившись в эфире шоу, актриса со слезами на глазах просила деньги на лечение и собрала ни много ни мало 40.000 AZN – ей помогли как коллеги, так и простые телезрители. Но после того как главный онколог Азербайджана Азад Керимли заявил, что Т.Алиева делает себе рекламу на болезни, актриса стала говорить, что не спекулирует на онкологии, а деньги ей нужны для погашения ипотеки и обращается она к народу только потому, что не в состоянии работать как раньше из-за болезни и очень нуждается в денежной помощи.

После обрушивавшегося на нее шквала критики со стороны пользователей соцсетей, Т.Алиева решила отказаться от сбора денег на ипотеку, подчеркнув, что ей и ее семье стыдно за произошедшее, и отметив: «Пусть собранную сумму Заур (имеется в виду Заур Бахшалиев – прим. ред.) отдаст тому, кому захочет».

Однако ведущий шоу «Bizimləsən» З.Бахшалиев продолжил сбор денег на погашение ипотечного кредита заслуженной артистки и в очередном эфире озвучил собранную сумму, размер которой составил 53700 AZN, подчеркнув, что осталось собрать еще 6300 AZN, чтобы полностью закрыть кредит Тунзали Алиевой.

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Ф.В, Г.Р.