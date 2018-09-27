Заур Бахшалиев: «Даже не будучи больной раком Тунзаля Алиева попросила бы в эфире деньги» - ВИДЕО

Телеведущий Заур Бахшалиев сделал в эфире своей программы «Bizimləsən» неожиданное заявление о заслуженной артистке Тунзале Алиевой.

Новости, связанные с проходящей курс лечения от онкологии Т.Алиевой, более известной по образу «Топпуш баджи», одни из самых обсуждаемых в социальных сетях. Не успели утихнуть в соцсетях споры, связанные с заявлением главного онколога Азербайджана Азада Керимли, о том, что актриса делает себе рекламу на болезни, появляясь в эфире шоу «Bizimləsən», как ведущий программы Заур Бахшалиев сделал новое заявление о сложившейся ситуации.

В эфире ATV З.Бахшалиев заявил о том, что появление Т.Алиевой в его программе раздражает некоторых людей, которые пытаются истолковать все по-своему, подчеркивая, что, даже не будучи больной раком актриса бы все равно появилась у него в эфире с просьбой о сборе денег: «Она по любому появилась бы у меня в эфире из-за своего плохого финансового состояния и невозможности оплачивать ипотеку и обратилась бы с просьбой о помощи к народу. Тунзаля, появляясь в эфире в больничной маске, не спекулирует этим, пытаясь что-то заработать».

Телеведущий также обратился к прессе с просьбой не преувеличивать информацию в новостях, так как это негативно сказывается на здоровье заслуженной артистки, которая тоже приняла участие в программе.

«Пытаюсь стоять на ногах, ищу силы для этого. Я по любому пришла бы на эфир, и это не связано с болезнью. Я пришла за помощью, так как не могу работать. Давайте поддерживать друг друга», - отмечает Т.Алиева, подчеркивая, что появление в шоу «Bizimləsən» связано не с просьбами о помощи по болезни, а с невозможностью закрыть ипотечный кредит по квартире, сумма которого составляет 60.000 AZN, 40.000 из которых благодаря эфиру уже собрано.

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Ф.В, Г.Р.