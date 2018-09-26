Фархад Агаев, которому проломили череп за место на парковке, успешно прооперирован – ФОТО

В состоянии здоровья 33-летнего Фархада Агаева, избитого из-за места на парковке, произошли очередные позитивные изменения.

Как сообщил 1news.az его брат Руслан Агаев, Фархаду 24 сентября сделали операцию по восстановлению кости черепа.

«Операция прошла хорошо, он уже выписан из больницы и восстанавливается дома. Фархад чувствует себя хорошо», - подчеркнул Р.Агаев.

1news.az представляет читателям фотографию Фархада, сделанную в больничной палате.

Со своей стороны редакция 1news.az желает Фархаду Агаеву скорейшего и полного выздоровления.

Напомним, что история с избиением Фархада Агаева его соседом Анаром Мехтиевым из-за места на парковке вызвала широчайший общественный резонанс.

Обвиняемому в нападении на Фархада Агаева - Анару Мехтиеву - на данный момент предъявлены два обвинения: первое – по статье 29, 120.1 («Покушение на убийство») и по статье 315.2 («Сопротивление или применение опасного для его жизни и здоровья насилия к представителю власти, находящемуся при исполнении служебных обязанностей») Уголовного кодекса АР, он арестован, следствие завершено и вскоре он предстанет перед Бакинским судом по тяжким преступлениям.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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