Чингиз Мустафаев о пересмотре итогов «Евровидения-2019»: «Больше всего это сказалось на мне…» - ВИДЕО

Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», певец Чингиз Мустафаев стал гостем утреннего эфира на телеканале AzTV.

В ходе эфира программы «Telesəhər» Ч.Мустафаев прокомментировал ситуацию, связанную с пересмотром Европейским вещательным союзом результатов голосования в финале конкурса «Евровидения-2019», в результате чего позиция певца с седьмой сменилась на восьмую - подробнее о пересмотре голосов читайте по ссылке.

«Произошло нечто странное, о подобном я ранее не слыхал и не читал. С момента проведения финала прошло четыре дня, и вдруг такие изменения, которые сказались на мне. Отмечу, что никого из 40 стран-участниц пересмотр голосования не затронул так, как меня.

Основное изменение произошло в местах между Северной Македонией и Азербайджаном. Вся Европа говорила о несправедливости в отношении меня, говорили, что я должен был быть на более высоком месте, но все произошло иначе. Для меня нет никакой разницы, так как первым я не стал. Главное, что я достойно представил страну», - заявил Чингиз Мустафаев в эфире AzTV.

Отметим, что пересмотр голосов никак не повлиял на позицию стран, занявших в финале первые четыре места – это Нидерланды, Италия, Россия, Швеция; но некоторые страны, в числе которых и Азербайджан, изменили свои позиции в общем зачете. Занявшие пятую и шестую строчки рейтинга Норвегия и Швеция поменялись местами, а Северная Македония обогнала Азербайджан и заняла 7-ю позицию. Чингиз Мустафаев после пересмотра голосов остался в десятке лучших, но с результатом в 302 балла (вместо прежних 297 баллов) и с 7-го переместился на 8-е место.

Пересмотр итогов также коснулся и Беларуси, которая с предпоследнего, 25-го, места поднялась на 24-ю позицию, а 25-ю строчку заняла Германия.

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В.Ф., Э.Т.