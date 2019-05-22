Пересмотрены итоги «Евровидения-2019»: Чингиз Мустафаев в десятке, но уже не на 7ом месте – ВИДЕО

Европейский вещательный союз выступил с официальным заявлением о пересмотре результатов голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение 2019».

По итогам голосования профессионального жюри и телезрителей Азербайджан, который на конкурсе с песней «Truth» представлял Чингиз Мустафаев, занял 7 место – однако итоги конкурса были официально пересмотрены, после чего сменилось и место, занятое Ч.Мустафаевым в десятке лучших

В заявлении, опубликованном на официальном сайте конкурса, подчеркивается, что решение о пересмотре было связано с тем, что в процессе начисления баллов была допущена ошибка: «В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы скорректировать окончательные результаты в соответствии с правилами».

Также в заявление отмечается, что неточный средний результат был использован из-за человеческой ошибки.

Пересмотр голосов никак не повлиял на позицию стран, занявших в финале первые четыре места – это Нидерланды, Италия, Россия Швеция; но некоторые страны, в числе которых и Азербайджан,изменили свои позиции в общем зачете.

Занявшая пятую и шестую строчку рейтинга Норвегия и Швеция поменялись местами, а Северная Македония обогнала Азербайджан, и заняла 7 позицию, а Чингиз Мустафаев после пересмотра голосов остался в десятке лучших, но с результатом в 302 балла (вместо прежних 297 баллов), с 7го переместился на 8 место.

Также пересмотр итогов коснулся и Беларуси, которая с предпоследнего 25 места поднялась на 24 позицию, а 25 строчку заняла Германия.

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В.Ф.