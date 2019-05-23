Будет ли аннулирована победа Нидерландов после пересмотра результатов голосования на «Евровидении-2019»? – ФОТО - ВИДЕО

22 мая Европейский вещательный союз выступил с официальным заявлением о пересмотре результатов голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

В заявлении, опубликованном на официальном сайте конкурса, подчеркивается, что решение о пересмотре было связано с тем, что в процессе начисления баллов была допущена ошибка: «В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы скорректировать окончательные результаты в соответствии с правилами».

Отмечается также, что неточный средний результат был использован из-за человеческой ошибки – напомним, что ранее на конкурсе разгорелся скандал, связанный с отстранением профессионального белорусского жюри от голосования, подробнее о котором можно прочесть, пройдя по ссылке.

Позиция победителя после пересмотра голосования не изменилась – им остался представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, исполнивший на конкурсе песню «Arcade», принесшую ему победу с результатом в 492 балла, которые после пересчета голосов были увеличены до 498 баллов.

Напомним, что практически сразу после победы Лоуренса в конкурсе, задолго до момента, связанного с пересчетом результатов голосования, в СМИ прошла информация о том, что итоги «Евровидения-2019» могут быть аннулированы, так как победитель нарушил главное конкурсное правило.

В конкурсном уставе говорится, что песни на «Евровидении» должны быть новыми, нельзя заявлять на конкурс песню, коммерческий релиз которой состоялся до 1 сентября предыдущего года, в данном случае до первого дня осени 2018 года. Но Лоуренс выступал с принесшей ему победу песней «Arcade» 2 года назад, о чем свидетельствует видео, опубликованное на YouTube канале 9 июня 2017 года.

Несмотря на пересмотр голосов и явное нарушение представителем Нидерландов одного из основных конкурсных правил, его победа не будет аннулирована. Официальный представитель Европейского вещательного союза Дэвид Гудман в своем интервью ТАСС отмечает, что опубликованный в 2017 году в соцсетях видеоролик песни «Arcade», исполненной Лоуренсом, не дал ему преимущества на конкурсе, поэтому песня была допущена к «Евровидению-2019».

«Это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени видеоролик песни увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом», - цитирует TACC Гудмана. Отметим, что в данный момент количество просмотров видео приближается к 280.000 и продолжает расти, так как интерес к Дункану Лоуренсу после победы в конкурсе возрос во много раз.

Представитель EBU также отмечает, что правила конкурса «Евровидение», касающиеся коммерческого выпуска песни, существуют для того, чтобы препятствовать широкому распространению любой песни, так как это могло бы создать несправедливые преимущества в конкурсе. По словам Дэвида Гудмана, в прошлом также были случаи, когда песни выпускались, но не становились достоянием широкой публики до установленного правилами срока, однако руководящий орган конкурса «Евровидение» допускал их к участию.

Пересмотр голосов сказался на итоговой позиции Азербайджана, который на «Евровидении-2019» представлял певец Чингиз Мустафаев с песней «Truth». И если в день конкурсного финала после объявления совместного голосования профессионального жюри и телезрителей Азербайджан оказался на 7-м месте, то после пересмотра голосования спустился на одну позицию вниз, заняв 8-ю строчку.

Читайте по теме:

Определился победитель «Евровидения-2019»: Азербайджан в десятке лучших - ВИДЕО

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем - ВИДЕО

Пересмотрены итоги «Евровидения-2019»: Чингиз Мустафаев в десятке, но уже не на 7ом месте – ВИДЕО

Почему Беларусь в финале «Евровидения-2019» не дала ни одного балла Азербайджану? - ФОТО - ВИДЕО

Организаторы «Евровидения-2019» объяснили ситуацию с Беларусью, не проголосовавшей в финале за Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

В.Ф., Э.Т.